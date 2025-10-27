Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

 

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε με χιούμορ ότι η ψηφιακά δημιουργημένη υπουργός για την τεχνητή νοημοσύνη, Ντιέλα, είναι «έγκυος» σε 83 παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Global Dialogue στο Βερολίνο, εξήγησε ότι τα «μωρά» της Ντιέλα θα γίνουν εικονικοί βοηθοί των 83 βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο ρόλος των εικονικών βοηθών

Σύμφωνα με τον Ράμα, κάθε ένα από τα 83 «παιδιά» θα λειτουργεί ως βοηθός για τα μέλη του κοινοβουλίου, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις, καταγράφοντας όσα συμβαίνουν και υποβάλλοντας προτάσεις. Οι βοηθοί αυτοί θα υποστηρίζουν τους βουλευτές στις καθημερινές τους υποχρεώσεις μέχρι το 2026, προσφέροντας ενημερώσεις σε περίπτωση απουσίας.

«Αν πάτε για καφέ και ξεχάσετε να επιστρέψετε, αυτό το παιδί θα σας πει τι ειπώθηκε και ποιον πρέπει να αντεπιτεθείτε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Η πορεία της Ντιέλα

Η ψηφιακή Ντιέλα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο ως εικονική βοηθός στην κυβερνητική πύλη e-Albania, βοηθώντας σε πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις για κρατικά έγγραφα. Ανέπτυξε από την Εθνική Υπηρεσία για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία με τη Microsoft, η Ντιέλα λειτουργεί ως μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Η νεότερη έκδοση, Ντιέλα 2.0, διαθέτει φωνή και κινούμενο avatar με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά. Τον προηγούμενο μήνα, προήχθη σε υπουργική θέση για την επίβλεψη κρατικών συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες, παρά το σύνταγμα που απαιτεί φυσικά πρόσωπα σε τέτοιες θέσεις.

Το όνομα Ντιέλα σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά.

Ο Ράμα τόνισε ότι η ψηφιακή υπουργός θα βοηθήσει στην εξάλειψη της διαφθοράς, κάνοντας τη διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων πιο γρήγορη, αποτελεσματική και υπεύθυνη.

Η Ντιέλα μιλάει στο Κοινοβούλιο

Η Ντιέλα εμφανίστηκε σε βιντεομήνυμα στο κοινοβούλιο, απαντώντας στις αντιδράσεις για το ότι δεν είναι άνθρωπος:

«Ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις των εξουσιαστών».

Μερικοί βουλευτές χαιρέτησαν την ομιλία της, ενώ άλλοι από την αντιπολίτευση αντέδρασαν με οργή.

Ο πρώην υπουργός Τρίταν Σέχου χαρακτήρισε την ανακοίνωση «κακόγουστη» και υποστήριξε ότι έγινε «για να κρατήσει τον κόσμο ενθουσιασμένο».

Πηγή: in.gr

Tags

ΑΛΒΑΝΙΑΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα