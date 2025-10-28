Μέρτς στην Άγκυρα: «Σύμμαχος μεν, δύσκολος δε» - Τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό στη σκιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίας, Στέφεν Μέιερ, ενόψει της επίσκεψης του Καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, στην τουρκική πρωτεύουσα, την Πέμπτη, τόνισε για ακόμη μια φορά τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ, αρνήθηκε ωστόσο να μιλήσει για το εάν Μερτς και Ερντογάν θα συζητήσουν το θέμα των Eurofighters.

O Μέιερ είπε πως η επίσκεψη του Καγκελαρίου στην Άγκυρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς «η Τουρκία όχι μόνον ως εταίρος του ΝΑΤΟ, αλλά και ως συνομιλητής, διαδραματίζει ρόλο σημαντικό σε πολλά ζητήματα. Το έκανε και τους τελευταίους μήνες». Αρνήθηκε παρόλα αυτά να πει εάν στην ατζέντα των συνομιλιών θα γίνει λόγος για τα Eurofigthers, σημειώνοντας πως «υπάρχει σειρά από διμερή θέματα που είναι σημαντικά. Υπάρχει επίσης σειρά εξωτερικών θεμάτων που είναι εξίσου σημαντικά».

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως και τα εξοπλιστικά της Τουρκίας θα συζητηθούν, αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξει και η συζήτηση για το μεταναστευτικό, για το οποίο η Τουρκία έχει για το Βερολίνο έναν πολύ μεγάλο ρόλο.

Τα γερμανικά ΜΜΕ ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως προκειμένου να προχωρήσει η πολιτική της προσέγγισης με την Τουρκία, η Καγκελαρία δεν δίνει πλέον σημασία σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προάσπιση της δημοκρατίας στην Τουρκία.

Ερωτηθείς σχετικά ο εκπρόσωπος Μέιερ, δήλωσε πως «οι δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά για την κυβέρνηση και αυτό ισχύει και στις συνομιλίες μας στην Τουρκία».

