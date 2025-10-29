Μείωση στρατευμάτων ΗΠΑ δεν αλλάζει την αμυντική στρατηγική ΕΕ, λέει η Κομισιόν

Την απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν τα στρατεύματά τους στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση του ρουμανικού Υπουργείου Άμυνας σχολίασε η Κομισιόν, τονίζοντας πως λαμβάνει υπόψιν την ανακοίνωση αλλά δεν αλλάζει τα σχέδια για την Ανατολική Πτέρυγα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρουμανικού Υπουργείου Άμυνας, αυτή η κίνηση αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη για την ασφάλεια της περιοχής. Πρόκειται ωστόσο για μια κίνηση που δεν είναι ξαφνική: «Η Ρουμανία και οι σύμμαχοί της έχουν ενημερωθεί για την απόφαση των ΗΠΑ», σχετικά με την κίνηση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αμυντική σταθερότητα, ειδικά σε μια εποχή όπου η ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 1000 αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν σε ρουμανικό έδαφος.

H απόφαση των ΗΠΑ για τη μείωση των στρατευμάτων αφορά την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις διά του Εκπροσώπου Τύπου για την Άμυνα, Τομάς Ρενιέ, λέγοντας ότι «λάμβανουμε υπόψη αυτήν την ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα σχέδιά μας», καθώς η ΕΕ «έχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος "Eastern Flank Watch", με στόχο την επιχειρησιακή του ετοιμότητα έως το τέλος του 2026».

Ο κ. Ρενιέ υπογράμμισε επίσης ότι «η δουλειά από την πλευρά μας συνεχίζεται, δεν θα σχολιάσω ανακοινώσεις από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού». Επιπλέον, είπε, «η στρατηγική μας έχει συζητηθεί και υποστηριχθεί ευρέως από τους ηγέτες της ΕΕ», ενώ τόνισε ότι «δουλεύουμε χέρι-χέρι με τα κράτη-μέλη, την Ουκρανία και τους εταίρους του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, όπως ανέφερε, «όταν πρόκειται αποκλειστικά για την άμυνα της Ευρώπης, έχουμε ένα σαφές όραμα και ένα καθορισμένο πλάνο», το οποίο δεν επηρεάζεται άμεσα από τις κινήσεις των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή αναγνώρισε σε κάθε περίπτωση πως «η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους είναι απαραίτητη», αλλά επεσήμανε ότι «η δική μας στρατηγική για την άμυνα της Ευρώπης παραμένει ανεξάρτητη και βασίζεται στο δικό μας Οδικό Χάρτη», διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η αμυντική αυτονομία της ΕΕ δεν θίγεται, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους.

ΚΥΠΕ