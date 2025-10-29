Εισαγγελέας Παρισιού: Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στο Λούβρο παραδέχτηκαν την εμπλοκή τους

Οι δύο συλληφθέντες για την ληστεία στο Λούβρο αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους. Αυτό αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό.

«Προς το παρόν παρουσιάζονται ενώπιον δικαστών» για «την επίσημη απαγγελία κατηγοριών για οργανωμένη κλοπή, η οποία επιφέρει ποινή φυλάκισης 15 ετών» και «εγκληματική συνωμοσία», η οποία επιφέρει ποινή φυλάκισης 10 ετών, διευκρίνισε.

Οι δύο ύποπτοι είναι περίπου τριάντα ετών και από το Σεν-Σαιν-Ντενί, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα. Είναι γνωστοί στην αστυνομία για κλοπές.

Ένας από τους δύο άνδρες συνελήφθη το Σάββατο (25/10) το βράδυ στο αεροδρόμιο Ρουασί, καθώς επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία.

Περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την θεαματική ληστεία οκτώ κοσμημάτων του στέμματος μέσα σε λίγα λεπτά από το Μουσείο του Λούβρου, δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε η Μπεκό η οποία δεν απέκλεισε την πιθανότητα μιας πολύ μεγαλύτερης ομάδας δραστών από τέσσερις.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν συνένοχοι των δραστών μέσα στο μουσείο οι οποίοι τους βοήθησαν, ενώ τόνισε ότι η έρευνα για τη ληστεία στο Λούβρο είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο».

Η Μπεκό ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου.

Πώς έγινε η ληστεία

Η λεία από αυτή την τολμηρή ληστεία, η οποία έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ.

Γύρω στις 9:30 π.μ. στις 19 Οκτωβρίου, οι ληστές τοποθέτησαν ένα ανυψωτικό στην πλευρά του μουσείου που βλέπει το Σηκουάνα και δύο από αυτούς, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους ανέβηκαν στην Πινακοθήκη Apollo.

Αφού έσπασαν ένα παράθυρο και τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα με γωνιακούς τροχούς, οι κλέφτες διέφυγαν με δύο σκούτερ που οδηγούσαν οι συνεργοί τους.

Ολόκληρη η ληστεία διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά. Η έρευνα, η οποία ανατέθηκε στην BRB (Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών) και την OCBC (Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών), περιλαμβάνει περίπου εκατό ερευνητές.

Περισσότερα από 150 δείγματα DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων ελήφθησαν στον τόπο της διάρρηξης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Παρισιού.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι δράστες έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί ζημιά και θα πρέπει να αποκατασταθεί.

