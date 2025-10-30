Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ραγδαίες εξελίξεις: Πέντε νέες συλλήψεις για την «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δύο άνδρες που συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο «παραδέχθηκαν εν μέρει» την εμπλοκή τους στην κλοπή, σύμφωνα με χθεσινή δήλωση της εισαγγελέα του Παρισιού.

Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν σχετικά με την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μετέδωσε σήμερα ο γαλλικός ραδιοσταθμός RTL.

Νωρίτερα σήμερα ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM είχε μεταδώσει ότι ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη στην περιφέρεια του Παρισιού αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προσθέτοντας ότι ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι ήταν παρών στη σκηνή του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έγινε το ριφιφί.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας της εισαγγελέα της γαλλικής πρωτεύουσας δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στα αιτήματα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

