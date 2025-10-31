Πώς ο Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ έγινε από πρίγκιπας «κοινός θνητός»

Η ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ με την οποία ο πρίγκιπας Άντριου μετατράπηκε σε κοινό θνητό, ήταν σύντομη αλλά όχι λιτή.

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μία ξεκάθαρη κίνηση για να διώξει τη ντροπή από τη βασιλική οικογένεια και ταυτόχρονα να δείξει ενσυναίσθηση προς τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης, εννοώντας και τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η αναφορά ότι "οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης" στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα για το πώς θέλει να πορευτεί εφεξής η βρετανική βασιλική οικογένεια.

"Επιτέλους!"

Ο βρετανικός Τύπος επικροτεί την απόφαση. Τα πρωτοσέλιδα διαβάζονται σαν ένας μεγάλος αναστεναγμός: "Επιτέλους!"

Ένα στίγμα που "λέρωνε" επί σειρά ετών τον θεσμό πάνω στον οποίο ακουμπούν εκατομμύρια Βρετανία αλλά και πολίτες χωρών της Κοινοπολιτείας, επιτέλους απομακρύνεται σε μία εξέλιξη που θεωρείται μονόδρομος.

Ο Άντριου χάνει όλους τους βασιλικούς του τίτλους και θα μετακομίσει από το σπίτι του στη Βασιλική Στοά που βρίσκεται μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την "επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των διακρίσεων και των προνομίων από τον Πρίγκιπα Άντριου", ο οποίος θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, ανέφερε το παλάτι.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο βασιλιάς είχε την υποστήριξη του Πρίγκιπα της Ουαλίας στην απόφαση και ο Άντριου δεν έφερε αντίρρηση στη διαδικασία.

Η απόφαση ελήφθη καθώς μετά την αυτοκτονία της Βιρτζίνια Τζιουφρέ τον περασμένο Απρίλιο αλλά και μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της και τις έντονες αντιδράσεις για να αναλάβει δράση το Παλάτι, η φήμη του θεσμού της μοναρχίας κινδύνευε σοβαρά.

Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα: Για τη φιλία του Άντριου, αλλά και της πρώην συζύγου του Φέργκι, με τον καταδικασμένο και αυτόχειρα παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν, η συγκλονιστική μαρτυρία της Τζιουφρέ για το σεξ μαζί και η φράση-καρφί ότι έκανε σεξ μαζί της αν και γνώριζε ότι ήταν 17 ετών "επειδή πίστευε ότι ήταν κληρονομικό του δικαίωμα" .

Ο Άντριου εξακολουθεί να αρνείται τους ισχυρισμούς ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την Τζιουφρέ όταν ήταν 17 ετών. Ωστόσο, διευθέτησε εξωδικαστικά την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον του η Τζιουφρέ καταβάλλοντας της ένα ποσό που φέρεται να έχει φτάσει τις 12 εκατομμυρία λίρες χωρίς ποτέ να παραδεχτεί το οτιδήποτε.

"Η μίσθωσή του στη Βασιλική Στοά (Royal Lodge) έχει λήξει. Από σήμερα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική στέγαση. Αυτές οι αποφάσεις κρίνονται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του" αναφέρεται επίσης, στη βασιλική ανακοίνωση.

Αυτό που δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση αλλά έχει διαρρεύσει στα βρετανικά ΜΜΕ είναι ότι ο Άντριου θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στο ιδιωτικό κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά ωστόσο τυχόν άλλες πηγές εισοδήματος θα είναι θέμα του πρώην δούκα.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, θα μετακομίσει επίσης, από τη Βασιλική Στοά και θα αναλάβει ιδιωτικά τη διαβίωσή της.

Τι χάνει ο Άντριου

Η διαδικασία "αποκαθήλωσης" αφορά τους τίτλους Πρίγκιπα, Δούκα της Υόρκης, Κόμη του Ινβερνές, Βαρώνου Κίλιλα και τον τίτλο της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας. Οι τιμές που επηρεάζονται είναι το Τάγμα της Περικνημίδας του Άντριου και ο Μεγαλόσταυρος του Ιππότη του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος. Υπενθυμίζεται ότι στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν, είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο της Αυτού Υψηλότητας το 2022, αλλά δεν είχε αφαιρεθεί επίσημα.

Ως κόρες του γιου της εκλιπούσης μονάρχη, η Πριγκίπισσα Βεατρίκη και η Πριγκίπισσα Ευγενία διατηρούν τους τίτλους τους σύμφωνα με το διάταγμα του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ του 1917.

Ο βασιλιάς θεωρείται ότι ενήργησε τώρα επειδή, ενώ ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του, θεωρείται ότι υπήρξαν σοβαρά κενά που έως τώρα δεν επέτρεπαν στον μονάρχη να διαμορφώσει την κρίση του.

Η βασιλική οικογένεια είχε ανακοινώσει στις 17 Οκτωβρίου ότι ο Άντριου θα σταματούσε οικειοθελώς να χρησιμοποιεί τον τίτλο Δούκας της Υόρκης και θα παραιτούνταν από τις τιμές του ως Ιππότης Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος και Βασιλικού Ιππότη Συνοδού του Ευγενέστερου Τάγματος της Περικνημίδας.

Αλλά σημαντικός αριθμός βουλευτών βουλευτές προχώρησαν το ζήτημα ζητώντας την επίσημη αφαίρεση των τίτλων από τον Άντριου. Η επιτροπή επιλογής δημόσιων τίτλων απέστειλε επιστολή αυτή την εβδομάδα στο Υπουργείο Οικονομικών για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της διαμονής του στη Βασιλική Στοά των 30 δωματίων και γιατί ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει μόνο ένα ελάχιστο, συμβολικό ενοίκιο.

Αυτό που υπογραμμίζει η εφημερίδα Guardian είναι ότι η διαδικασία της αφαίρεσης του τίτλου του Πρίγκιπα θα χρειαζόταν πράξη του κοινοβουλίου για να υλοποιηθεί. Ο βασιλιάς Κάρολος όμως, προτίμησε να πάρει πάνω του την απόφαση και να μην απασχολήσει τη Βουλή των Κοινοτήτων με το ζήτημα αποσπώντας το από "επείγοντα εθνικά ζητήματα".

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με την κυβέρνηση που στηρίζει την απόφαση σε κάθε της σκέλος.

"Ένα συνηθισμένο κορίτσι από την Αμερική..."

Το μήνυμα για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης σε όλο τον κόσμο είναι ισχυρό. Η οικογένεια της Τζιούφρε δήλωσε, αμέσως μετά τη βασιλική ανακοίνωση, ότι "είναι μια μέρα νίκης".

Σε δήλωσή της στο BBC, η οικογένεια της Τζιουφρέ ανέφερε: "Σήμερα, ένα συνηθισμένο κορίτσι από την Αμερική από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια κατέστρεψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος".

"Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η αδερφή μας, παιδί όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για την απόδοση ευθυνών για ό,τι είχε συμβεί σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες επιζήσες σαν κι αυτήν".

