Δεν ανήκουν σε ομήρους οι σοροί που δόθηκαν χθες από την Χαμάς στο Ισραήλ

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας

Οι τρεις σοροί που παραδόθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού δεν ανήκουν σε κάποιον από τους ομήρους που απήγαγε η παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε σήμερα στο AFP εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στρατιωτική πηγή είχε επισημάνει ήδη από χθες το βράδυ, την ώρα της παράδοσης των σορών, ότι δεν πίστευε ότι πρόκειται για λείψανα ομήρων.

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση, που κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.

