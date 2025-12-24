Αστεία δώρα την παραμονή Χριστουγέννων: Η παράξενη παράδοση της βασιλικής οικογένειας

Η βρετανική βασιλική οικογένεια ακολουθεί πολλές παραδόσεις και τελετές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γιορτών. Μια από τις πιο αγαπημένες είναι η ανταλλαγή αστείων και παράξενων δώρων.

Σύμφωνα με το People, τα δώρα αυτά τοποθετούνται πάνω σε μακριά τραπέζια στο Sandringham λίγο πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί της παραμονής των Χριστουγέννων.

«Όσο πιο τρελό και περίεργο είναι το δώρο, τόσο περισσότερο το αγαπούν», δήλωσε στο PEOPLE ο πρώην βασιλικός σεφ Darren McGrady.

Καθώς η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι, ακολουθεί η γερμανική παράδοση της ανταλλαγής δώρων. Αυτό που ίσως όμως δεν είναι γερμανικό, είναι η πρακτική να τοποθετούνται όλα τα δώρα σε μακριά τραπέζια.

Ο πρίγκιπας Χάρι περιέγραψε τη διαδικασία στο βιβλίο του Spare το 2023:

«Όλοι ανοίγουν ταυτόχρονα τα δώρα τους. Ένα χάος, με δεκάδες μέλη της οικογένειας να μιλάνε ταυτόχρονα, να τραβούν φιόγκους και να σκίζουν περιτυλίγματα».

Τα πιο παράξενα δώρα

Στο παρελθόν, ο πρίγκιπας Χάρι χάρισε στη γιαγιά του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, ένα ψάρι που τραγουδούσε και χόρευε. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Andrew Morton «η αείμνηστη βασίλισσα το είχε κρατήσει δίπλα στο πιάνο της στο σπίτι της στο Balmora».

Ένα από τα πιο επιτυχημένα δώρα ήταν επίσης η κουτάλα που πήρε η Μέγκαν Μαρκλ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ με την επιγραφή «cereal killer», όπως αναφέρουν οι Omid Scobie και Carolyn Durand στο Finding Freedom.

Ο Mike Tindall, σύζυγος της Zara και ξάδελφος των Ουίλιαμ και Χάρι, αστειεύτηκε μια χρονιά ότι ο μικρός του γιος Lucas «δεν ήθελε τίποτα άλλο πέρα από μια σακούλα κατεψυγμένα μπιζέλια». Συμβούλεψε μάλιστα και άλλους νέους γονείς να κάνουν το ίδιο: «Απλά πάρτε μια σακούλα κατεψυγμένα μπιζέλια και πετάξτε τα στο πάτωμα».

Όπως κάθε χρόνο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ θα βρίσκονται κανονικά στο Sandringham μαζί με τον βασιλιά Κάρολο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ενώ ο Χάρι και η Μέγκαν, με τα δύο τους παιδιά, τον Archie και τη Lilibet, θα περάσουν τις γιορτές στο σπίτι τους στο Montecito στην Καλιφόρνια.

