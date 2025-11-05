Νέο μέτωπο ανάμεσα σε Αίγυπτο και Τουρκία: Διπλωματική ένταση για τη «διεθνή δύναμη» στη Γάζα

Νέο μέτωπο διαφωνίας έχει ανοίξει μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας, με αφορμή το σχέδιο για τη δημιουργία «Διεθνούς Δύναμης Σταθερότητας» στη Γάζα, που προωθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τουρκική ειδησεογραφική ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας YDH, η Αίγυπτος απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει στη δύναμη, εκφράζοντας ενόχληση για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή στην περιοχή και επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ευρύτερο ρόλο στη διαδικασία ανασυγκρότησης της Γάζας.

Όπως αναφέρεται, αιγυπτιακές πηγές τις οποίες επικαλείται η εφημερίδα El-Ahbar αναφέρουν ότι η στάση αυτή αντικατοπτρίστηκε και στην απουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Άμπντελ Άτι, από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Αραβικής και Ισλαμικής Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη υπό τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Το Κάιρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκεται σε συνεννόηση με την Ουάσιγκτον και τους Άραβες συμμάχους του, προκειμένου να αποτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στη δύναμη και να διασφαλίσει ότι η Αίγυπτος θα έχει ηγετικό ρόλο στη μετέπειτα φάση ανασυγκρότησης της Γάζας.

Το σχέδιο που κατέθεσαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας προβλέπει τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης («UIG») που θα αναπτυχθεί στη Γάζα για τουλάχιστον δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης έως και πέντε.

Η δύναμη αυτή θα έχει εκτεταμένες αρμοδιότητες στη διασφάλιση της ασφάλειας, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας και τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος ασφαλείας. Σε αντίθεση με τις κλασικές ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, δεν θα υπάγεται απευθείας στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά σε ένα «Διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Παράλληλα, η δύναμη θα συντονίζεται στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, ενώ η Διοίκηση της Παλαιστίνης θα καλείται να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ώστε να αναλάβει εκ νέου τον έλεγχο της Γάζας.

Στο μεταξύ, η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς το «πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα συμφέροντα του Ισραήλ». Ο ηγέτης του κινήματος Μούσα Αμπού Μαρζούκ δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να εγκριθεί αυτό το σχέδιο από το Συμβούλιο Ασφαλείας», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να το περάσουν χωρίς επίσημη έγκριση ώστε να το εφαρμόσουν μονομερώς.

Τόνισε επίσης ότι «οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να αποτελούνται αποκλειστικά από Παλαιστινίους» και προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε «ξένης στρατιωτικής παρουσίας που θα αντικαταστήσει την ισραηλινή κατοχή».

Ανάλογη στάση υιοθέτησε και ο γενικός γραμματέας του Κινήματος Εθνικής Πρωτοβουλίας της Παλαιστίνης, Μουσταφά Μπαργκούτι, δηλώνοντας ότι «οι Παλαιστίνιοι δεν χρειάζονται κανέναν εξωτερικό παράγοντα για να διοικήσουν τη Γάζα».

Παρά την αρχική επιφυλακτικότητα, η Αίγυπτος εμφανίζεται διατεθειμένη να συμμετάσχει «υπό όρους» στη διεθνή δύναμη. Σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο, το Κάιρο απάντησε «θετικά αλλά με επιφυλάξεις», ζητώντας σαφείς διευκρινίσεις ως προς τις αρμοδιότητες και την εντολή της αποστολής.

Η αιγυπτιακή πλευρά δηλώνει έτοιμη να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας και στη διαχείριση των συνόρων, θεωρώντας ότι «η προσωρινή αποδοχή της απόφασης μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ».

Την ίδια ώρα, το Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ γνωστοποίησε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέσυραν τη συμμετοχή τους από τη σχεδιαζόμενη αποστολή, επικαλούμενα κινδύνους για τους στρατιώτες τους και φόβους ότι θα θεωρηθούν «όργανα ενός πολέμου δι’ αντιπροσώπων εναντίον του Ισραήλ».

KYΠΕ