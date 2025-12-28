Στα μαλακά ο ΚΟΑ με πρόσχημα αστυνομική έρευνα

kateliadi@politis.com.cy

Στα μουλωχτά προσπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση τα όσα έχει εντοπίσει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφορικά με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (για το θέμα διεξάγεται αστυνομική έρευνα). Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΚΟΑ και τη λήψη αποφάσεων χωρίς γενικό διευθυντή, έγινε τελικά κατορθωτό να πέσει το θέμα στα πολύ μαλακά, με μια προφορική -σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ- νομική συμβουλή από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι όλα τελούσαν (και τελούν) υπό νομιμότητα, γιατί ο οργανισμός λειτουργούσε με το δίκαιο της ανάγκης. Εκεί που πριν τέσσερις μήνες (προ)ετοιμαζόταν η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, να πάρει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παύση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και τον διορισμό νέου, «πάγωσε» η διαδικασία, βρέθηκε ο τρόπος να «νομιμοποιηθούν» αποφάσεις και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες…

Πρόταση υπουργού

Το νυν δ.σ. του ΚΟΑ διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30/01/2024 για περίοδο 30 μηνών (μέχρι 29/07/2026) (το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να τερματίσει τον διορισμό οποιουδήποτε προσώπου του δ.σ. και οποτεδήποτε κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο). Όπως σημειώνεται στην προαναφερθείσα πρόταση της αρμόδιας υπουργού προς το Υπουργικό Συμβούλιο, «λόγω σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας της μη αποτελεσματικής από το νυν διοικητικό συμβούλιο ρύθμισης των εργασιών του, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μη διασφάλιση της νομιμότητας, της ορθολογιστικής λειτουργίας, της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης του ΚΟΑ, της απουσίας λογοδοσίας προς τις αρμόδιες αρχές, της μη τήρησης των βασικών αρχών διαφάνειας, καθώς και της μη ουσιαστικής ανταπόκρισης του ΚΟΑ σε αριθμό επιστολών του υπουργείου σχετικά με τις εκκρεμότητες του οργανισμού, γίνεται εισήγηση για παύση όλων των μελών του δ.σ. και διορισμό νέων, που να προέρχονται από τον δημόσιο τομέα».

Οι λόγοι

Συγκεκριμένα, οι ενέργειες και παραλείψεις του νυν διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ, που κρίνονται ως οι λόγοι για παύση των μελών του και αντικατάστασή τους με άλλα, είναι:

(α) Διενέργεια πληρωμών χωρίς την ύπαρξη λειτουργού για έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η νομιμότητα, η ορθολογιστική λειτουργία και η τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης από τον ΚΟΑ. Το υπουργείο απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για να εξετάσει τυχόν αδικήματα ποινικής ή άλλης φύσης, που αφορούν τη διενέργεια δαπανών, ελλείψει ελέγχοντος λειτουργού ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου λειτουργού. Στο παρόν στάδιο, για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την Αστυνομία Κύπρου, ενώπιον της οποίας το υπουργείο έχει καταθέσει σχετικά στοιχεία.

(β) Το δ.σ. του ΚΟΑ διόρισε αναπληρωτή γενικό διευθυντή που δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας (23/04/2025). Το υπουργείο ζήτησε από τον οργανισμό διευκρινίσεις και δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο επιλεχθείς υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις του σχεδίου υπηρεσίας του γενικού διευθυντή του οργανισμού. Κατόπιν αποστολής διευκρινίσεων από τον ΚΟΑ, το υπουργείο υπέβαλε τα στοιχεία στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύννομο της εν λόγω απόφασης. Η Νομική Υπηρεσία απεφάνθη πως η προσωπική κλίμακα A14(ii) που κατέχει ο επιλεχθείς υποψήφιος (ενώ η κλίμακα της σχετικής οργανικής θέσης που κατέχει ο επιλεχθείς υποψήφιος είναι η Α9-11-12) δεν μπορεί να εξισωθεί με αντίστοιχη κλίμακα προαγωγής, συνεπώς δεν πληροί την προϋπόθεση κατοχής θέσης κλίμακας Α13, την οποία το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ όρισε ως απαιτούμενο προσόν για τον διορισμό. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη καθορισμού της χρονικής διάρκειας του εν λόγω διορισμού, στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. Το υπουργείο ενημέρωσε τον ΚΟΑ αναφορικά με τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, μέσω επιστολής του (ημερ. 14/07/2025). Με επιστολή ημερ. 01/08/2025, το υπουργείο ζήτησε πληροφόρηση από τον ΚΟΑ για το ενδεχόμενο αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλου υποψηφίου, προκειμένου να λάβει οδηγίες ο οργανισμός. Ο ΚΟΑ δεν είχε ανταποκριθεί στις πιο πάνω επιστολές μέχρι τη στιγμή που συντάχθηκε η πρόταση προς το Υπουργικό.

(γ) Πλημμελής άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΚΟΑ, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τη σύναψη μισθώσεων ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ορθολογιστική λειτουργία και η τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης από τον ΚΟΑ. Σημειώνεται ότι μετά από τη μελέτη στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον ΚΟΑ φαίνεται να υπάρχουν μισθώσεις που έχουν λήξει ή ακυρωθεί χωρίς ο οργανισμός να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες (όπως ανάκτηση των ακινήτων ή επανεκμίσθωσή τους), συμβάσεις για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η κατασκευή των προβλεπόμενων στις πρόνοιες της σύμβασης εγκαταστάσεων ή έγιναν παράνομες κατασκευές, συμβάσεις για τις οποίες δεν τηρείται η προβλεπόμενη χρήση των σχετικών χώρων, καθώς και συμβάσεις για τις οποίες εκκρεμούν οφειλές χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για την είσπραξή τους. Δεδομένου ότι ο ΚΟΑ δεν ανταποκρίθηκε επί της ουσίας σε επιστολή του υπουργείου ημερομηνίας 07/01/2025, με την οποία ζητούνταν διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία, αποφεύγοντας τη λογοδοσία προς την αρμόδια αρχή, το υπουργείο απευθύνθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα για να εξετάσει την πιθανότητα παράνομων, καταχρηστικών ή ελλιπών ενεργειών του δ.σ. του ΚΟΑ, με αποτέλεσμα τον δυσμενή επηρεασμό του δημόσιου συμφέροντος, τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και την κατάχρηση εξουσίας. Σημειώνεται ότι και για το θέμα αυτό επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την Αστυνομία Κύπρου, ενώπιον της οποίας το υπουργείο έχει καταθέσει σχετικά στοιχεία.

(δ) Παράλειψη λήψης διορθωτικών μέτρων, μετά από τη μη εφαρμογή προνοιών σχετικού νόμου, αναφορικά με τη μείωση των απολαβών των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ορθολογιστική λειτουργία και η τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης από τον ΚΟΑ καθώς και την απώλεια κρατικών πόρων. Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας που υποβλήθηκε στο γραφείο του, ζήτησαν εξηγήσεις από τον ΚΟΑ. Ο πρόεδρος του οργανισμού, με επιστολή του (ημερ. 07/04/2025) ενημέρωσε τον γενικό διευθυντή του ΥΠΟΙΚ ότι ο ΚΟΑ επιχορηγεί και δεν είναι ο εργοδότης των υπαλλήλων των ομοσπονδιών και ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το συνολικό ποσό το οποίο δεν έχει εισρεύσει στα δημόσια ταμεία, γιατί δεν έχει πρόσβαση στα λεπτομερή μισθολόγια των ομοσπονδιών. Σημείωσε, επίσης, ότι κατά την άποψή του δεν τίθεται θέμα ευθύνης εκ μέρους του οργανισμού και ούτε υπάρχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να λάβει ο οργανισμός. «Η πιο πάνω θέση του ΚΟΑ έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία καθώς και τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών», αναφέρεται στην πρόταση της υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προς το Υπουργικό για παύση του δ.σ. του ΚΟΑ.

(ε) Παράλειψη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του προς την έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων σε σχέση με το νέο στάδιο Λεμεσού και τη σύμβαση-συμφωνία άδειας χρήσης του μεταξύ ΚΟΑ (ως ιδιοκτήτη) και τριών σωματείων [Απόλλων, ΑΕΛ, ΑΡΗΣ (ως αδειούχοι)]. Για το θέμα, ο ΚΟΑ παρέλειψε να απαντήσει και σε σειρά επιστολών του υπουργείου, «αποφεύγοντας ξανά τη λογοδοσία προς την αρμόδια αρχή και την τήρηση των βασικών αρχών διαφάνειας», σύμφωνα με την πρόταση Αθηνάς Μιχαηλίδου προς Υπουργικό. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της συμφωνίας σχετικά με την καταβολή του μισθώματος, ο ΚΟΑ όφειλε να ενημερώσει την έφορο για τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση των συμβαλλομένων σωματείων με τους όρους που έχουν υπογράψει σχετικά με το μίσθωμα και για τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από τον ΚΟΑ για εξόφληση πιθανών καθυστερημένων οφειλόμενων μισθωμάτων ή/και τόκων. Τυχόν παράλειψη του ΚΟΑ να εισπράττει τα συμφωνηθέντα ενοίκια, πέρα από τη μη τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης και τη συνακόλουθη προφανή στέρηση κρατικών εσόδων, ενδέχεται -όπως η έφορος αναφέρει στις επανειλημμένες επιστολές της- να συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση και να θέτει εν αμφιβόλω τη λήψη της εξέχουσας σημασίας έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη συμφωνία άδειας χρήσης του νέου γηπέδου Λεμεσού, η οποία είναι υπό αξιολόγηση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

(στ) Καταβολή αυξημένης χορηγίας προς προσφυγικά σωματεία. Με την επιστολή του (ημερ. 07/03/2025), ο ΚΟΑ ενημέρωσε το υπουργείο σχετικά με εγκρίσεις του δ.σ. του οργανισμού για παραχώρηση συμπληρωματικής χορηγίας: (1) 200.000 ευρώ προς προσφυγικά σωματεία (εκ των οποίων 180.000 ευρώ για σωματεία ΚΟΠ), (2) 86.000 ευρώ προς το σωματείο «Κέδρος Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας», (3) 45.000 ευρώ προς τρία σωματεία, κατόπιν εξαγγελίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το υπουργείο, μέσω επιστολής του, ενημέρωσε τον ΚΟΑ πως δεν νοείται να διενεργούνται δαπάνες με την υπόθεση επικείμενης ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή κάλυψης από το αποθεματικό του οργανισμού, χωρίς δηλαδή την ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων. Κατά συνέπεια, οι ως άνω αποφάσεις του δ.σ. στερούνταν νομικού υποβάθρου και καθίσταντο παράνομες, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο ενήργησε καθ' υπέρβαση της εξουσίας του.

(ζ) Συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης με μη νομότυπη διαδικασία, με προβληματικές πρόνοιες και με πρόσθετο κόστος, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τη συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, ΣΕΚ και ΠΕΟ για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(η) Μη ουσιαστική ανταπόκριση του ΚΟΑ σε αριθμό επιστολών του υπουργείου σχετικά με τις εκκρεμότητες του οργανισμού. Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας, το υπουργείο απέστειλε στον ΚΟΑ επιστολή (ημερ. 10/07/2025), ζητώντας άμεση ενημέρωση για τις εκκρεμότητες σχετικά με την επανεξέταση του διορισμού γενικού διευθυντή του ΚΟΑ, τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού, τη μη μείωση των απολαβών των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και την καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος του νέου σταδίου Λεμεσού. «Ο ΚΟΑ, στην επιστολή του (ημερ. 16/07/2025), κατ’ ουσία απέφυγε να απαντήσει, είτε παραπέμποντας σε προηγούμενες επιστολές του είτε αναβάλλοντας την απάντησή του, χωρίς να έχει έκτοτε αποστείλει κάποια νέα πληροφορία», κατά την κ. Μιχαηλίδου.

Αμφισβήτηση επάρκειας

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, «οι πιο πάνω ενέργειες και παραλείψεις δικαιολογούν την αμφισβήτηση τής επάρκειας των μελών του δ.σ. του ΚΟΑ να ανταπεξέλθουν στον ρόλο τους και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη διαφαινόμενη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, περιλαμβανομένων της απώλειας κρατικών πόρων, της διασπάθισης δημοσίου χρήματος, της υπέρβασης καθώς και της κατάχρησης εξουσίας». Η κ. Μιχαηλίδου, «λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω ενέργειες και παραλείψεις, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο την παύση του νυν δ.σ. του ΚΟΑ και τον διορισμό των πιο κάτω προσώπων στις θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ως ακολούθως: πρόεδρος ο γ.δ. ΥΠΟΙΚ ή εκπρόσωπός του, αντιπρόεδρος ο γ.δ. ΥΠΠΑΝ ή εκπρόσωπός του, μέλη ο γ.δ. ΥΠΕΣ, γ.δ. ΥΠΜΕΕ, γ.δ. ΥΦΤΟΥΡ, γ.δ. ΥΦΠΟΛ, αναπληρ. γ.δ. ΥΠΥΓ ή εκπρόσωποί τους, όπως και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου». Η υπουργός, η οποία θα παρουσίαζε την πρόταση αυτή στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025, θα καλούσε το Υπουργικό Συμβούλιο «να τερματίσει τον διορισμό του προέδρου και των μελών του παρόντος διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού» και «να εγκρίνει τον διορισμό των προσώπων» που προαναφέρονται.

Σημείωμα Παντελή

Στο ενημερωτικό σημείωμα που έχει στα χέρια της η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ημερομηνίας 23 περασμένου Σεπτεμβρίου (2025), με θέμα «Παύση διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και διορισμός νέου δ.σ.», ο τότε γενικός διευθυντής του ΥΠΠΑΝ, Γιώργος Παντελή, την ενημερώνει αναφορικά με τις νεότερες εξελίξεις επί του θέματος, ως συνέχεια του σχεδίου πρότασης το οποίο της υποβλήθηκε στις 08/07/2025 και των οδηγιών της υπουργού στις 09/07/2025.

Ήξεις αφήξεις από ΚΟΑ

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα Παντελή, το υπουργείο απέστειλε στον ΚΟΑ επιστολή (ημερ. 10/07/2025), ζητώντας ενημέρωση για τις εκκρεμότητες σχετικά με την πορεία επανεξέτασης του διορισμού γενικού διευθυντή του ΚΟΑ, διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού, την παράλειψη λήψης διορθωτικών μέτρων, μετά τη μη εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 20 του περί Προϋπολογισμού Νόμου για το έτος 2013 για μείωση των απολαβών των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης, σχετικά με την καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος του νέου σταδίου Λεμεσού, θέμα για το οποίο έχει στείλει αριθμό επιστολών και η έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Ο ΚΟΑ, στην απαντητική επιστολή (ημερ. 16/07/2025), δεν απέστειλε κάποια νέα πληροφορία, αντ' αυτού είτε παρέπεμψε σε προηγούμενες επιστολές είτε ανέβαλε την απάντησή του.

Καμία ενημέρωση

Ο ΚΟΑ, με επιστολή του (ημερ. 09/07/2025), είχε ενημερώσει το ΥΠΠΑΝ πως κατά την επανεξέταση του διορισμού γενικού διευθυντή του οργανισμού προέκυψε ότι κανείς από τους υποψηφίους δεν πληρούσε τα κριτήρια για τον διορισμό στη εν λόγω θέση. Με βάση τις οδηγίες σας, λέει ο τότε γενικός διευθυντής του ΥΠΠΑΝ στην υπουργό, στις 09/07/2025 πραγματοποιήθηκε συνάντησή σας στην παρουσία μου με το δ.σ. του ΚΟΑ, στις 21/07/2025, στην οποία ενημερώθηκε προφορικά για τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με τον διορισμό του αναπληρωτή γενικού διευθυντή. Στη συνέχεια το υπουργείο με επιστολή του (ημερ. 01/08/2025), με την οποία ενημερώθηκε μεταξύ άλλων ο ΚΟΑ για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης, ζήτησε ενημέρωση για τις προθέσεις του δ.σ. σχετικά με επαναπροκήρυξη της θέσης και υπενθύμισε πως η απουσία ελέγχοντος λειτουργού στον ΚΟΑ ενδέχεται να δημιουργεί προβλήματα με τη νομιμότητα της λειτουργίας και της διακυβέρνησης του οργανισμού. Σημειώνεται δε ότι, κατά την πιο πάνω συνεδρία, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ δεσμεύτηκε να μας αποστείλει επιστολή με τα νομικά επιχειρήματα που δικαιολογούν τον διορισμό του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του ΚΟΑ, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.

Αστυνομικές έρευνες

Επιπρόσθετα, το υπουργείο ζήτησε στις 10/07/2025 ενημέρωση από την Αστυνομία για την πορεία των ερευνών σχετικά με τον διορισμό γενικού διευθυντή του ΚΟΑ και τη διενέργεια δαπανών εν τη απουσία ελέγχοντος λειτουργού (καθώς τα καθήκοντα αυτά θα εκτελούσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού) και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΚΟΑ. Η Αστυνομία απάντησε στις 13/08/2025 πως, σχετικά με τον διορισμό γενικού διευθυντή του ΚΟΑ, η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση και για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού πως έχει γίνει ήδη προκαταρκτική εξέταση και έχει μεταβιβαστεί το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες. Ο κ. Παντελή υπενθυμίζει στην κ. Μιχαηλίδου πως για το θέμα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του ΚΟΑ έχουν ήδη κληθεί από την Αστυνομία και βρίσκονταν στη διαδικασία συμπληρωματικών καταθέσεων, σύμφωνα με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα. Επιπλέον, υπενθύμιζε πως ο Γενικός Εισαγγελέας επρόκειτο να μεταβιβάσει τα στοιχεία που κατέθεσαν και σε άλλες υπηρεσίες που έχουν προβεί σε μισθώσεις γης προς τον ΚΟΑ (όπως το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Δασών), για ενέργειές τους.

Μη νομότυπη συλλογική σύμβαση

«Πέραν των ανωτέρω θεμάτων, ο ΚΟΑ προέβη σε συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης με μη νομότυπη διαδικασία, με προβληματικές πρόνοιες και με πρόσθετο κόστος, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τη συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, ΣΕΚ και ΠΕΟ για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», υπογραμμίζεται στο σημείωμα Παντελή προς Μιχαηλίδου. Το υπουργείο, κατόπιν των σχετικών απόψεων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επεσήμανε στον ΚΟΑ τα προαναφερθέντα, μέσω επιστολής του (ημερ. 11/08/2025), ζητώντας τεκμηρίωση για ουδέτερο κόστος της σύμβασης και διόρθωση των προβληματικών προνοιών της. Τόνισε παράλληλα ότι η διαβίβαση ήδη υπογεγραμμένης σύμβασης έγινε κατά παράβαση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερ. 06/10/2000), η οποία καθορίζει τη διαδικασία συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων ημικρατικών οργανισμών.

Μετάθεση γεν. δ/ντή…

«Ενόψει όλων των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα», επισημαίνει ο Παντελή, «υποβάλλω αναθεωρημένο σχέδιο πρότασης και παρακαλώ για την έγκρισή σας ούτως ώστε να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για ενημέρωσή του και λήψη απόφασης επί του θέματος». Τελικά το θέμα όχι μόνο δεν έφθασε ποτέ στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά φαίνεται να την πλήρωσε τελικά ο τότε γενικός διευθυντής του ΥΠΑΝ, Γιώργος Παντελή, ο οποίος την 1η Δεκεμβρίου (2025) πήρε μετάθεση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με απόφαση Υπουργικού. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παντελή είχε μετακινηθεί στο ΥΠΑΝ από το Υπουργείο Οικονομικών, πριν από περίπου έναν χρόνο (01/11/2024-01/12/2025). Και η τότε μετακίνηση, δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών στο Παιδείας, εκλήφθηκε από τους γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα ως «εκδικητική ενέργεια»: θεωρείτο από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ισχυρό στέλεχος του ΥΠΟΙΚ και «κακή επιρροή» στον υπουργό, Μάκη Κεραυνό -δεν τον έσπρωχνε προς εφαρμογή του δόγματος «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα». Ο «απροσάρμοστος και ενοχλητικός» κύριος Παντελή υπηρέτησε για 31 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία πέντε, πριν τη μετακίνησή του, από τη θέση του γενικού διευθυντή (2019-2024). Είχε ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου (μνημόνιο) κατά την περίοδο 2013-2016.

Σχόλια από ΥΠΑΝ και πρόεδρο ΚΟΑ

Πηγή από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε σχετικά στον «Π» ότι, «μετά από νομική συμβουλή από τη Νομική Υπηρεσία, έχει προκηρυχθεί η θέση του γενικού διευθυντή του ΚΟΑ, ενώ στο μεταξύ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, έχει ορισθεί αναπληρωτής». Ερωτηθείσα η πηγή εάν πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση της αρμόδιας υπουργού, για παύση του δ.σ. του ΚΟΑ, η απάντηση ήταν η εξής: «Όχι. Υπάρχει ακόμα διαδικασία, διεξάγει έρευνα η Αστυνομία, δεν έχουμε ακόμα το πόρισμα. Για το δ.σ. δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αυτή τη στιγμή έχουν αναπληρωτή διευθυντή. Η Νομική Υπηρεσία μας είπε ότι αμέσως έπρεπε να προκηρυχθεί η θέση, κάτι που πράξαμε».

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Γιάννης Ιωάννου, σε σχέση με την αστυνομική έρευνα για περιουσιακά στοιχεία του ΚΟΑ ανέφερε στον «Π» ότι «γίνεται για τις μισθώσεις του οργανισμού. Εμείς προχωρούμε, ανανεώνουμε τις μισθώσεις που έχουν λήξει και προσπαθούμε να εισπράττουμε τα χρήματα που μας χρωστούν». Στην ερώτηση εάν η Αστυνομία τού έχει πάρει κατάθεση, ο κ. Ιωάννου απάντησε ότι δεν θυμάται. «Έχει 3-4 μήνες. Κάτι πήραν, νομίζω, πίστεψέ με, ξέχασα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας -απαντώντας σε σχετική ερώτηση- ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η αστυνομική έρευνα. Ο κ. Ιωάννου είπε, ακόμα, ότι μετά την αναφορά/καταγγελία του τότε γενικού διευθυντή του ΥΠΠΑΝ για παράνομες αποφάσεις λόγω κενωθείσας θέσης διευθυντή του ΚΟΑ και μη πλήρωσής της κ.λπ., πραγματοποιήθηκε «στη Γενική Εισαγγελία συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, τον τότε γενικό διευθυντή του ΥΠΠΑΝ και μας είπαν ότι τελούμε υπό νομιμότητα και δεν είναι παράνομες οι αποφάσεις μας - τα πάντα νόμιμα, διότι λειτουργούσαμε με το δίκαιο της ανάγκης και δεν τίθεται κανένα θέμα». Κληθείς να πει εάν αυτά λέχθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο κ. Ιωάννου απάντησε καταφατικά. Ερωτηθείς εάν αυτά υπάρχουν γραπτώς, ο πρόεδρος του ΚΟΑ είπε: «Προφορικά. Ο διορισμός αναπληρωτή γενικού διευθυντή του οργανισμού πέρασε και από το Υπουργικό. Και παράλληλα προκηρύξαμε και τη θέση του γενικού διευθυντή - η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων έχει λήξει πριν λίγες μέρες».