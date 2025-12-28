Τον τελευταίο καιρό, μετά την τριμερή συνάντηση του ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/Κ ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην παρουσία της απεσταλμένης του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι, αφενός μεν το καλό κλίμα που επικράτησε κατά τη συνάντηση και αφετέρου η λεκτική τουλάχιστον αποδοχή από πλευράς μας της πολιτικής ισότητας όπως αυτή περιγράφεται στις εκθέσεις και τα ψηφίσματα των ΗΕ.

Ασφαλώς η αποδοχή της σημαντικότερης παραμέτρου του πλαισίου λύσης, της πολιτικής ισότητας, είναι προς την ορθή κατεύθυνση, όμως επιτρέψτε μου να μην είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά απαισιόδοξος.

Κατ’ αρχάς η αποδοχή της πολιτικής ισότητας είναι μεν η σημαντικότερη προϋπόθεση που έθεσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν αλλά υπάρχουν ακόμα δύο. Ο καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων και η εγγύηση για το μέλλον των Τ/Κ σε περίπτωση νέου ναυαγίου με δική μας ευθύνη. Και τα δύο πιο πάνω ,είτε έχουν απορριφθεί από τη δική μας πλευρά είτε δεν έχουν σαφώς γίνει αποδεκτά. Η αποδοχή της πολιτικής ισότητας δεν έγινε γιατί ήταν απαίτηση του Τ/Κ ηγέτη αλλά γιατί ήταν απαίτηση των ΗΕ. Υποχρεωτικώς την αποδέχθηκε ο ΠτΔ γιατί διαφορετικά η πλευρά μας θα ήταν εκτός του πλαισίου λύσης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είχε άλλη επιλογή.

Συνομιλούμε για λύση του Κυπριακού για πάνω από μισό αιώνα και για αυτό τον λόγο είμαστε πέραν από προβλέψιμοι. Τα επόμενα βήματα του Προέδρου, με στόχο τη μη επανέναρξη των συνομιλιών με ταυτόχρονη επίρριψη ευθυνών στην άλλη πλευρά, θα κινηθούν σε τρεις άξονες. Έτσι και αλλιώς το παιχνίδι αυτό το παίζουμε επί δεκαετίες. «Παλιά μας τέχνη κόσκινο».

Πρώτον, το εύκολο, είναι να επιμένει στην απόρριψη των χρονοδιαγραμμάτων και της εγγύησης για το μέλλον των Τ/Κ για να αναγκαστεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν να μην αποδεχθεί συνέχιση της πρωτοβουλίας. Δεύτερον, να συνεχίσει την πολιτική μηδενικού αθροίσματος προκαλώντας την Τουρκία και να χρησιμοποιήσει την Προεδρία της ΕΕ για να προβάλει περαιτέρω προσκόμματα στην εξομάλυνση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Επιδιώκει την άρνηση της άλλης πλευράς και δεν έχει σημασία αν το όχι έρθει από τα κατεχόμενα ή από την Άγκυρα.

Αν τα πιο πάνω δεν επιτύχουν, τότε υπάρχει και ο τρίτος δρόμος. Να αρχίσει τη ρητορική του «Μηδέν στρατός μηδέν εγγυήσεις». Εμμέσως δηλαδή να συνδέσει την πολιτική ισότητα με τις συνθήκες εγγυήσεων και συμμαχίας. Ήδη αυτό κάνει ο κύριος Πρόεδρος. «Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες. Ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί» , δήλωσε στα Λεύκαρα ο ΠτΔ.

Η αποδοχή της πολιτικής ισότητας δεν σημαίνει προς το παρόν τίποτα. Αν πράγματι την αποδέχεται ή όχι θα διαφανεί στις συνομιλίες, εάν και εφόσον επαναρχίσουν. Ας μην ξεχνούμε τον τέως ΠτΔ. Ο πλέον υπέρμαχος της λύσης αποδέχθηκε με την υπογραφή του την πολιτική ισότητα, με τη συμφωνία Αναστασιάδη – Έρογλου του Φεβρουαρίου του 2014 και μετά την αποκαλούσε πολιτική ανισότητα.

Ακόμα ένα δείγμα των προθέσεων του ΠτΔ είναι η πολύ ήπια αντίδραση των κομμάτων του απορριπτισμού, μετά την πρόσφατη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Και ο πλέον καλόπιστος μπορεί να υποθέσει ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον Πρόεδρο για τις προθέσεις του αναφορικά με το θέμα της πολιτικής ισότητας.

Αν κάποιος διαβάσει το τι γράφουν στα άρθρα τους τα γνωστά παπαγαλάκια του απορριπτισμού, θα καταλάβει το πού το πάει ο Πρόεδρος. Γνωστοί αρθρογράφοι, στους οποίους τα πάντα σκοπίμως διαρρέουν από το Προεδρικό, έχουν αρχίσει και συνεχίζουν μια οργανωμένη εκστρατεία εναντίον του Τουφάν Έρχιουρμαν. Δηλαδή μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά που γράφουν δεν είναι με τις ευλογίες του Προεδρικού και του ίδιου του ΠτΔ; Ο τέως ΠτΔ στην αρχή εκθείαζε τον Μουσταφά Ακιντζί και μετά τη στροφή που έκανε στο θέμα του Κυπριακού, επισταμένα προσπαθούσε να τον αποδημήσει. Όλοι θυμούνται την αντίδραση του Νίκου Αναστασιάδη στην πρόσκληση του Τ/Κ ηγέτη της 30ής Απριλίου του 2018 για υπογραφή του πλαισίου Γκουτέρες ως στρατηγική συμφωνία. Για πυροτεχνήματα και άλλα απαξιωτικά μιλούσε τότε ο τέως. Από ό,τι φαίνεται, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να τον αποδημήσει από την αρχή. «Του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει».

Μέχρι και το ότι κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, ο Τ/Κ ηγέτης βγήκε δυο φορές από την αίθουσα για μιλήσει στο τηλέφωνο, σχολιάστηκε αρνητικά. Ποιος διέρρευσε αυτήν την είδηση; Ο Τουφάν Έρχιουρμαν αποκλείεται. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και πάλι αποκλείεται. Όταν στους τρεις οι δύο αποκλείονται προφανώς, μένει ο τρίτος. Το δε γελοίο είναι ότι η διαρροή αυτή ήταν κακόβουλη, γιατί, όπως αποδείχθηκε ότι Τουφάν Έρχιουρμαν τηλεφώνησε στον δήμαρχο της κατεχόμενης Λευκωσία για το θέμα του εργοστασίου λυμάτων στη Μια Μηλιά και όχι στον Χακάν Φιντάν για να πάρει οδηγίες, ως ήταν ο ευσεβής πόθος των πολέμιων του Τ/Κ ηγέτη.

Η συνετή συμπεριφορά που Τουφάν Έρχιουρμαν προκαλεί αμηχανία στον λόφο και καταφεύγουν σε σπασμωδικές ενέργειες. Κινήσεις εξυπνοβλακείας που αγγίζουν τα όρια της γελοιότητας. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η πρόσκληση του ΠτΔ προς την Ταγίπ Ερντογάν; Δεν είναι προφανής η προσπάθειά του να υποτιμήσει τον Τ/Κ ηγέτη;

Το δε άκρον άωτον είναι η καταγγελία του κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για παραβιάσεις των κυρώσεων προς τη Ρωσία. Σε ρόλο Ηρακλή Πουαρώ παρουσιάζει στους Ευρωπαίους «διευθύνσεις και ονόματα». Μα επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, πόσο αφελής μπορεί να είστε; Ο Πρόεδρος της χώρας που πρωτοπόρησε στις παραβιάσεις των κυρώσεων να καταγγέλλει την Τουρκία για παραβιάσεις; Ο Πρόεδρος της χώρας όπου η διαφθορά είναι η καθημερινότητα της χώρας που αποτελούσε το μεγαλύτερο πλυντήριο ξεπλύματος βρόμικου ρωσικού χρήματος να καταγγέλλει τους άλλους; Ο Προέδρος της χώρας που πρωτοστάτησε στο να μην εγκριθούν οι κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας να καταγγέλλει την Τουρκία; Δεν αντιλαμβάνεται ο κύριος Πρόεδρος ότι όλοι γελούν μαζί μας και δεν μας παίρνει κανείς στα σοβαρά; Όλα αυτά οι Ευρωπαίοι τα χαρακτηρίζουν θράσος και αναίδεια χιλίων καρδιναλίων. Βέβαια, ο σκοπός του είναι να εκνευρίσει τους Τούρκους για να μην συναινέσουν στη συνέχιση της πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. Την ώρα που στην Άγκυρα η κυρία Ολγκίν συναντάται με τον Χακάν Φιντάν. ο Πρόεδρος της υπερδύναμης Κύπρου καταγγέλλει την Τουρκία.

Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Στην προσπάθειά μας να ναυαγήσουν οι πρωτοβουλίες με ευθύνη της άλλης πλευράς, έχουμε αποσυντονιστεί. Ο ΠτΔ καταγγέλλει καθημερινά την Τουρκία, τα παπαγαλάκια του πολεμούν τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ο δε άλλος, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, υποτιμά την κυρία Ολγκίν και δίνει εντολές στον ΓΓ των ΗΕ. Από ό,τι φαίνεται, από τις κινήσεις και τη ρητορική Κόμπου, ο μικρομεγαλισμός είναι μεταδοτική ασθένεια. Όλα αυτά για να ναυαγήσει η νέα προσπάθεια και να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι Τ/Κ και η Άγκυρα. Γνωστό το κόλπο. αλλά μας πήρανε χαμπάρι. Ακούστε κύριοι: Ό,τι και να κάνετε, το ΟΧΙ στη συνέχιση της διαδικασίας δεν θα έρθει από την άλλη πλευρά. Αυτό το χατίρι δεν πρόκειται να σας το κάνουν. Εσείς θα αναγκαστείτε να το βροντοφωνάξετε, δακρύβρεχτο ή όχι, αν βέβαια έχετε τα κότσια, που σίγουρα δεν τα διαθέτετε.