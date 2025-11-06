«Δεν ξέρει να φτιάξει ούτε αυγό» - Ο Σαρκοζί αρνείται να φάει το φαγητό της φυλακής, φοβάται ακόμα και τη δηλητηρίαση

Ανησυχία έχει προκαλέσει στο στενό περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας σαν έγκλειστος στη φυλακή Sante στο Παρίσι. Παραμένοντας πίσω από τα κάγκελα από τις 21 Οκτωβρίου, ο Σαρκοζί έχει αποφασίσει - σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Point - από μόνος του, να ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο διατροφικό καθεστώς…

Συνειδητοποιώντας τα εχθρικά αισθήματα που τρέφουν προς αυτόν πολλοί από τους συγκρατούμενούς του, αρνείται να αγγίξει οποιοδήποτε πιάτο του σερβίρεται στο κελί του. Σύμφωνα με τις πηγές, που επικαλείται το μέσο, ο Σαρκοζί φοβάται μήπως κάποιος έχει φτύσει στο φαγητό του, αν όχι κάτι χειρότερο (ακόμα και τη δηλητηρίαση)…

Αυτό που καθιστά το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο, είναι ότι ο πρώην πρόεδρος έχει «κάψει» και την άλλη εναλλακτική λύση για να τραφεί στη φυλακή, δηλαδή να προμηθευτεί πρώτες ύλες από την καντίνα και να παρασκευάσει φαγητό μόνος του: «Δεν ξέρει να βράσει ούτε ένα αυγό!», αποκαλύπτει ένα άτομο από το στενό του περιβάλλον. «Και, από αρχή, το αρνείται».

Έτσι, από την ημέρα της σύλληψής του εδώ και 2,5 εβδομάδες, ο Νικολά Σαρκοζί τρέφεται αποκλειστικά με γιαούρτια. Αυτό που μένει να φανεί, είναι αν η ιδιότυπη αυτή νηστεία που τηρεί ο πρώην πρόεδρος θα «επηρεάσει» τον δικαστή, ο οποίος στις 10 Νοεμβρίου θα κληθεί να αποφασίσει για την αποφυλάκισή του.

Θυμίζεται πως ο Σαρκοζί εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για την φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη. Δύο ένοπλοι αστυνομικοί έχουν κληθεί για την προστασία του μέσα στη φυλακή σε 24ωρη βάση. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω απειλής κατά της ζωής του Σαρκοζί, τη φύση της οποίας δεν διευκρίνισε.

Πηγή: protothema.gr