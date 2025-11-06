Βατικανό: Ο πάπας Λέων τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών μετά τη συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ' συναντήθηκε σήμερα στο Βατικανό με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς επ΄ ευκαιρία, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, «της συμπλήρωσης δέκα χρόνων από την υπογραφή των επίσημων συμφωνιών ανάμεσα στην Αγία Έδρα και στο Κράτος της Παλαιστίνης».

«Κατά την διάρκεια της συνομιλίας διαπιστώθηκε η επείγουσα ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας και να τεθεί τέλος στην σύρραξη, επιδιώκοντας την προοπτική της λύσης των δυο κρατών», προσθέτει το Βατικανό.

Χθες ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε την Βασιλική Εκκλησία της Ρώμης «Σάντα Μαρία Ματζιόρε» και άφησε λίγα λουλούδια στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκο.

«Ήρθα εδώ, στον πάπα Φραγκίσκο, διότι δεν μπορώ να ξεχάσω τα όσα έκανε για την Παλαιστίνη και τον παλαιστινιακό λαό. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αναγνώρισε την Παλαιστίνη, χωρίς να χρειαστεί να του το ζητήσει κανείς», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αύριο, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής πρόκειται να συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ