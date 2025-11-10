Πολιτική θύελλα στο BBC: Ο Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων για το «πειραγμένο» βίντεο και δίνει 4 ημέρες προθεσμία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πείστηκε από τη συγγνώμη του BBC για το μοντάζ στην ομιλία του όσον αφορά την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021 και απειλεί με μήνυση και αποζημίωση 1 δισ. δολαρίων, όπως επιβεβαίωσε το βρετανικό δίκτυο.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε την σχετική επιστολή και θα απαντήσει εν ευθέτω χρόνω. Η κίνηση αυτή του Αμερικανού προέδρου έρχεται εν μέσω βαθιάς κρίσης στη βρετανική δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία κλονίζεται από παραιτήσεις ανώτατων στελεχών και κατηγορίες για πολιτική μεροληψία, σύμφωνα με το Politico.

Ο Τραμπ δίνει στο BBC προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 22:00 GMT (μεσάνυχτα ώρα Κύπρου) για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama - διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή για 1 δισεκατομμύριο δολάρια (866 εκατομμύρια ευρώ).

«Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στις 5:00 μ.μ. EST, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη εναλλακτική από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούμαστε, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομικής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Το BBC έχει ειδοποιηθεί».

Η αποκάλυψη που έφερε στο φως η Telegraph μετά από έρευνα που πραγματοποίησε όπου φαίνεται να έχει μονταριστεί βίντεο από το BBC από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο βρετανικό κανάλι.

To επίμαχο βίντεο

Το χρονικό

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσίευση εσωτερικού υπομνήματος από τον πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του BBC, Μάικλ Πρέσκοτ, το οποίο αποκάλυψε σειρά παραλείψεων και λαθών του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης θεμάτων για τα διεμφυλικά άτομα, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Μάλιστα, στην εκπομπή «Panorama», αποδείχθηκε ότι αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου είχαν μονταριστεί, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο πρώην πρόεδρος καλούσε ευθέως σε βίαιη ενέργεια.

Η συγγνώμη από τον πρόεδρο του BBC

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι λέξεις «Θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις» είχαν συνδεθεί τεχνητά, παραλείποντας το σημείο όπου ο Τραμπ τόνιζε ότι οι οπαδοί του έπρεπε «να διαδηλώσουν ειρηνικά και πατριωτικά».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, παραδέχθηκε σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων ότι «ο τρόπος που επεξεργάστηκε η ομιλία έδωσε την εντύπωση άμεσης προτροπής σε βία» και πρόσθεσε: «Το BBC ζητά συγγνώμη για αυτό το σφάλμα κρίσης».

Ο Σαχ απέρριψε πάντως τους ισχυρισμούς ότι η διοίκηση προσπάθησε να συγκαλύψει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση είχε επανειλημμένα εξεταστεί από την Επιτροπή Συντακτικών Κατευθυντήριων Γραμμών του δικτύου.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να προασπίζεται την αμεροληψία» ανέφερε ο Σαχ στην επιστολή προς τους Βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας.

Στήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ και έχει κατά καιρούς επικρίνει την κάλυψη του BBC, έσπευσε να εκφράσει στήριξη προς τον οργανισμό. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «το BBC διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε μια εποχή παραπληροφόρησης» και τόνισε πως «υπάρχει σαφής ανάγκη για μια ισχυρή και αμερόληπτη βρετανική δημόσια ενημέρωση».

Σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «100% ψεύτικες ειδήσεις» που απέδωσε στο BBC η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC».

cnn.gr