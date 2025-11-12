Εκλογές στο Ιράκ: Ευρεία νίκη για το ψηφοδέλτιο του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι

Το ψηφοδέλτιο του ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι κατήγαγε ευρεία νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Τρίτη (11/11), δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές προσκείμενες στον πολιτικό σχηματισμό του.

Το σιιτικό ψηφοδέλτιο του Σουντάνι Συνασπισμός για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη κατήγαγε «μείζονα νίκη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος προσκείμενος στον πρωθυπουργό, ενώ δύο άλλες πηγές είπαν ότι έχει εξασφαλίσει περίπου 50 έδρες στο κοινοβούλιο και καθίσταται η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.

Η ιρακινή εκλογική επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει απόψε τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αυτής της έκτης εκλογικής αναμέτρησης μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν.

Ο Σουντάνι, ο οποίος ελπίζει να κερδίσει μια δεύτερη θητεία, έχει επιβληθεί στην ιρακινή πολιτική σκηνή, αφού έφθασε στην εξουσία πριν από τρία χρόνια χάρη στην υποστήριξη μιας συμμαχίας στην οποία συμμετείχαν σιιτικά φιλοϊρανικά κόμματα και παρατάξεις.

Οι Ιρακινοί ψήφισαν χθες, Τρίτη, για να εκλέξουν το κοινοβούλιό τους, με τη συμμετοχή να ξεπερνά το 55%, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, ποσοστό αναπάντεχο γι’ αυτή την ψηφοφορία, την οποία παρακολουθούν από κοντά η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων η Βαγδάτη προσπαθεί να ισορροπήσει.

Το ποσοστό της συμμετοχής κατέγραψε ισχυρή αύξηση σε σχέση με το ιστορικά χαμηλό ρεκόρ του 41% στις προηγούμενες εκλογές του 2021.

Οι εκλογές ανοίγουν το δρόμο για ένα νέο πρόεδρο της χώρας -μια κυρίως τιμητική θέση την οποία καταλαμβάνει ένας Κούρδος- και για ένα πρωθυπουργό -παραδοσιακά σιίτη- ο οποίος θα επιλεγεί έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις. Ένας σουνίτης θα καταλάβει τη θέση του προέδρου του κοινοβουλίου.

Καθώς η απόλυτη πλειοψηφία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να επιτευχθεί από ένα και μόνο ψηφοδέλτιο, ο Σουντάνι, εφόσον επιβεβαιωθεί η νίκη του, θα πρέπει να σχηματίσει συμμαχία για να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει πρωθυπουργός.

ERTNEWS.GR