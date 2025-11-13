Η «λίστα των φίλων»: Ποιοι χρηματοδοτούν την πολυτελή αίθουσα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η ανέγερση της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, έργο αξίας 300 εκατ. δολαρίων, θα χρηματοδοτηθεί «εξ ολοκλήρου από εμένα και μερικούς φίλους μου».

Ωστόσο, η λίστα των δωρητών που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος αποκαλύπτει τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρηματιών και εταιρειών με ισχυρά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, 37 ιδιώτες και εταιρικοί όμιλοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στη χρηματοδότηση, μεταξύ αυτών κρυπτο-δισεκατομμυριούχοι, τεχνολογικοί κολοσσοί, ενεργειακές εταιρείες και φιλανθρωπικά ιδρύματα με μακροχρόνιους δεσμούς με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Amazon, η Apple, η Google, η Meta, η Microsoft και η Palantir Technologies, καθώς και εταιρείες του τομέα της ενέργειας και της άμυνας όπως οι Lockheed Martin και Booz Allen Hamilton.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει αποκαλύψει τα ακριβή ποσά των δωρεών, ενώ αρκετοί από τους χορηγούς αρνήθηκαν να σχολιάσουν ή να επιβεβαιώσουν το ύψος της συνεισφοράς τους. Ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι η λίστα εμπλουτίζεται συνεχώς, αλλά ορισμένες εταιρείες «επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμες» έως ότου απαιτηθεί επίσημη γνωστοποίηση από τις αρχές διαφάνειας.

Μεταξύ των ιδιωτών δωρητών περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της αμερικανικής επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ, όπως ο μεγιστάνας των επενδύσεων Στίβεν Σβάρτσμαν (Blackstone), ο δισεκατομμυριούχος Χάρολντ Χαμ (Continental Resources) και η Μίριαμ Αντελσον, ιδιοκτήτρια των Dallas Mavericks και μακροχρόνια υποστηρίκτρια του Τραμπ.

Τεχνολογικοί κολοσσοί στο πλευρό του προέδρου

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα μεγαλύτερα ονόματα της Silicon Valley. Η Amazon, με την οποία ο Τραμπ είχε ταραχώδεις σχέσεις στο παρελθόν λόγω του Τζεφ Μπέζος και της Washington Post, φέρεται να έχει συμβάλει οικονομικά μέσω θυγατρικών. Η Apple και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τιμ Κουκ, διατηρούν ανοιχτή γραμμή με τον πρόεδρο, ενώ η εταιρεία έχει υποσχεθεί επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Google, που είχε βρεθεί αντιμέτωπη με αγωγές για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων, συμμετέχει επίσης στη χρηματοδότηση, όπως και η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, η Microsoft του Σάτια Ναντέλα και η Palantir Technologies του Πίτερ Τιλ, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των αμυντικών συμβολαίων.

Ο δισεκατομμυριούχος Χάρολντ Χαμ, επικεφαλής της Continental Resources και πρωτοπόρος στην τεχνολογία υδραυλικής ρωγμάτωσης, συγκαταλέγεται στους ιδιώτες δωρητές, όπως και η οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτες των Tampa Bay Buccaneers του NFL.

Φιλανθρωπικά ιδρύματα και πολιτικοί σύμμαχοι

Ανάμεσα στους χορηγούς βρίσκονται και μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το Adelson Family Foundation, που ίδρυσε η Μίριαμ Αντελσον, χήρα του επιχειρηματία Σέλντον Αντελσον, αποτελεί έναν από τους βασικούς χρηματοδότες. Συμμετέχουν επίσης τα ιδρύματα Betty Wold Johnson Foundation και Laura & Isaac Perlmutter Foundation, με ισχυρή παρουσία στη Φλόριντα.

Παρόντες είναι και πρώην αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ, όπως ο επιχειρηματίας Μπέντζαμιν Λεόν Τζούνιορ, υποψήφιος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ισπανία, και η πρώην γερουσιαστής Κέλι Λέφλερ με τον σύζυγό της, επικεφαλής του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Επιχειρηματίες, μέσα ενημέρωσης και εταιρείες καπνού

Μεταξύ των υποστηρικτών συναντάται η Comcast, μητρική της NBC, η Hard Rock International του ομίλου των ιθαγενών Σεμινόλ, καθώς και η T-Mobile. Από τον χώρο των καπνοβιομηχανιών συμμετέχουν η Altria Group, ιδιοκτήτρια της Marlboro, και η Reynolds American, παραγωγός των Lucky Strike και Camel.

Στους ιδιώτες δωρητές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ο επενδυτής Στίβεν Σβάρτσμαν (Blackstone), ο δισεκατομμυριούχος Κονσταντίν Σοκόλοφ, επικεφαλής της IJS Investments, καθώς και ο Τσάρλς Κασκαρίλα, συνιδρυτής της πλατφόρμας Paxos.

Παρά την υπόσχεση του Τραμπ ότι το έργο θα είναι «100% ιδιωτικά χρηματοδοτημένο», η έλλειψη λεπτομερειών για τα ποσά και τους όρους των δωρεών προκαλεί ερωτήματα. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλές από τις εμπλεκόμενες εταιρείες εξαρτώνται από κρατικές συμβάσεις, ενώ άλλες βρίσκονται υπό ρυθμιστικό έλεγχο, δημιουργώντας δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Η νέα αίθουσα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, προβάλλεται από τον Τραμπ ως «δώρο στον αμερικανικό λαό». Ωστόσο, η «ιδιωτική χρηματοδότηση» του έργου φαίνεται να λειτουργεί και ως μέτρο πίστης προς τον ίδιο τον πρόεδρο.

Με πληροφορίες από Associated Press/lifo.gr

Από τα κρυπτονομίσματα έως την άμυνα

Η λίστα περιλαμβάνει και πέντε μεγάλες εταιρείες του χώρου των κρυπτονομισμάτων. Ανάμεσά τους η Coinbase, η Ripple, η Tether και οι δίδυμοι επιχειρηματίες Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ευνοηθεί από τη χαλάρωση των κανονισμών για τα ψηφιακά νομίσματα που προώθησε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

Στην κατηγορία των βιομηχανικών και ενεργειακών δωρητών ξεχωρίζουν η Caterpillar, η NextEra Energy, η Lockheed Martin και η Booz Allen Hamilton, όλες με πολυετείς συμβάσεις σε δημόσια έργα και προμήθειες άμυνας.