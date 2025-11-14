Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

ΟΗΕ: Έρευνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ στο Σουδάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ΟΗΕ ζητά από την αποστολή να "ταυτοποιήσει, όσο είναι δυνατό", τους φερόμενους δράστες προκειμένου να διασφαλίσει ότι "θα δώσουν λογαριασμο για τις πράξεις τους" ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διέταξε σήμερα τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, ώστε αυτοί οι τελευταίοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Το κύριο σώμα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ για το Σουδάν προκειμένου να διερευνήσει επειγόντως τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που έχουν διπραχθεί από όλες τις πλευρές στην Ελ Φάσερ, ζητώντας από αυτήν να "ταυτοποιήσει, όσο είναι δυνατό", τους φερόμενους δράστες προκειμένου να διασφαλίσει ότι "θα δώσουν λογαριασμο για τις πράξεις τους" ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ανθρώπινα δικαιώματαΟΗΕΣΟΥΔΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα