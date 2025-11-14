ΟΗΕ: Έρευνα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ στο Σουδάν

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διέταξε σήμερα τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, ώστε αυτοί οι τελευταίοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Το κύριο σώμα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενέκρινε ψήφισμα για τη σύσταση ανεξάρτητης διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ για το Σουδάν προκειμένου να διερευνήσει επειγόντως τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που έχουν διπραχθεί από όλες τις πλευρές στην Ελ Φάσερ, ζητώντας από αυτήν να "ταυτοποιήσει, όσο είναι δυνατό", τους φερόμενους δράστες προκειμένου να διασφαλίσει ότι "θα δώσουν λογαριασμο για τις πράξεις τους" ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ