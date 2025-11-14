Στα 2,708 δισ. ευρώ το 2026 ο Προϋπολογισμός ΥΠΑΜ Βουλγαρίας

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρίας για το 2026 θα ανέλθει συνολικά σε 2,708 δισ. ευρώ, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Ατανάς Ζαπριανόφ, κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας την Παρασκευή. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 σε πρώτη ανάγνωση.

Οι αμυντικές δαπάνες θα αντιπροσωπεύουν το 2,25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, σημείωσε ο κ. Ζαπριανόφ. Πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός για την άμυνα για το 2026 έχει προγραμματιστεί να ανέλθει σε 2,657 δισ. ευρώ, με επιπλέον 51 εκατ. ευρώ να διατίθενται για τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές του κράτους, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου. Οι δαπάνες για το προσωπικό έχουν καθοριστεί σε 1,434 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα ανέλθουν σε 946 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια για το προσωπικό είναι επαρκή, αλλά σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που απαιτούνται για τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος, θα υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί και θα χρειαστεί κάποια αναπροσαρμογή του σχεδιασμού, εξήγησε ο Βούλγαρος Υπουργός.

Ο κ. Ζαπριανόφ σχολίασε ότι οι δαπάνες προσωπικού στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αυξάνονται κατά 173,6 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το τρέχον έτος, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνέχιση των μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων και στη βελτίωση των κινήτρων για την πρόσληψη και τη διατήρηση του προσωπικού σε υπηρεσία.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 και με το ανώτατο όριο δαπανών σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πρόβλεψη για την περίοδο 2026-2028, το Υπουργείο Άμυνας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του Στρατού, δήλωσε ο Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας, εξηγώντας ότι ο λόγος είναι ένα σημαντικό έλλειμμα στις κεφαλαιουχικές δαπάνες στο πλαίσιο ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων παράδοσης, το οποίο ανέρχεται σε 210 εκατομμύρια ευρώ.

Το Υπουργείο εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές για τον περιορισμό των δαπανών το 2026 και θα λάβει μέτρα για τη μείωσή τους, συμπεριλαμβανομένων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναπροσαρμογή των υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης για τη δεύτερη φάση παράδοσης των αεροσκαφών F-16 Block 70, μεταφέροντας 361 εκατομμύρια ευρώ από το 2026 στο 2028, ανέφερε ο κ. Ζαπριανόφ.

Είπε επίσης ότι με την αναπροσαρμογή των πληρωμών για τα F-16, θα αντισταθμιστεί το έλλειμμα στο πλαίσιο ορισμένων ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων (περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ) καθώς και οι απαραίτητες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, που ανέρχονται σε 151 εκατομμύρια ευρώ. Είναι απαραίτητο τα κονδύλια SAFE για το 2027-2028 να χορηγηθούν ως προσθήκη στον αμυντικό προϋπολογισμό για τα έτη αυτά, πρόσθεσε.

Ο προϋπολογισμός για το 2027 αναμένεται να ανέλθει σε 2,941 δισεκατομμύρια ευρώ (2,48% του ΑΕΠ) και για το 2028 σε 3,183 δισεκατομμύρια ευρώ (2,72% του ΑΕΠ), δήλωσε ο κ. Ζαπριανόφ.

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2027-2028, θα επιτραπούν περισσότερες πληρωμές στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά θα είναι απαραίτητο να περιοριστεί η έναρξη ορισμένων νέων επενδυτικών έργων. Αυτές οι δυσκολίες οφείλονται στην πρόθεση της κυβέρνησης να ελέγξει τις επενδυτικές δαπάνες και τις πληθωριστικές διαδικασίες, πρόσθεσε.

