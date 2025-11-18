ΟΗΕ: Το ΣA ενέκρινε την ανάπτυξη δύναμης στη Γάζα - Ικανοποιημένο το Ισραήλ, «δεν θα αφοπλιστούμε» λέει η Χαμάς

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα ψήφισμα που συνέταξαν οι ΗΠΑ και το οποίο στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραήλ και Χαμάς είχαν συμφωνήσει τον προηγούμενο μήνα στην πρώτη φάση του 20 σημείων σχεδίου Τραμπ —μια κατάπαυση του πυρός στη διετή σύρραξή τους και μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων— ωστόσο το ψήφισμα του ΟΗΕ θεωρείται καθοριστικό για την πολιτική νομιμοποίηση ενός νέου μεταβατικού φορέα διακυβέρνησης, καθώς και για την ενθάρρυνση χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα.

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ, που προβλέπεται ως μεταβατική αρχή και θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Γάζας. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, η οποία θα διασφαλίσει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης οπλισμού και της καταστροφής στρατιωτικών υποδομών.

Δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Τραμπ πανηγυρίζει για την έγκριση του σχεδίου Γάζας από τον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε τη Δευτέρα την ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του σχεδίου ειρήνης του για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε «περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε ότι η ψήφος αναγνωρίζει και εγκρίνει το Board of Peace, το οποίο, όπως ανέφερε, θα προεδρεύεται από τον ίδιο. «Αυτό θα καταγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών και θα φέρει περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι “το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα“.

“Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ” πρόσθεσε.

Η Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα και η οποία ενστερνίζεται το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακα, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Rreuters