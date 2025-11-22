Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ λέει ότι εξαπέλυσε νέο πλήγμα στον νότιο Λίβανο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι λιβανικές αρχές κατηγορούν συχνά το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία συνεχίζοντας τα πλήγματά του στο έδαφός τους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σε χθεσινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνθρωπο τον οποίο κατηγορεί ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ κλιμάκωσε πρόσφατα τα πλήγματά του στον νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι στοχοθετεί την ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται κατά παράβαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στα βόρεια σύνορά του εδώ και περίπου ένα χρόνο.

«Χθες (Παρασκευή), σε στοχευμένο πλήγμα, οι IDF (ο ισραηλινός στρατός) εξουδετέρωσαν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Φρουν, στον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

«Σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο τρομοκράτης αυτός εξαπέλυσε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και των (ισραηλινών) στρατευμάτων», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας: «οι δραστηριότητες αυτού του τρομοκράτη συνιστούσαν παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Οι λιβανικές αρχές κατηγορούν συχνά το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία συνεχίζοντας τα πλήγματά του στο έδαφός τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα