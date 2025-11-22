Ηγέτες στο G20: Το σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία «απαιτεί επιπλέον εργασία»

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ηγέτες από ΕΕ, Καναδά, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία, έπειτα από συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20, στο Γιοχάνεσμπουργκ, σημειώνοντας πως το σχέδιο Τραμπ για το θέμα της Ουκρανίας αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει επιπλέον εργασία.

Στη δήλωσή τους οι ηγέτες χαιρετίζουν «τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία", σημειώνοντας πως το σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Οι ηγέτες πιστεύουν «ότι το σχέδιο αποτελεί βάση που θα απαιτήσει επιπλέον εργασία», και δηλώνουν πως «είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς στην αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Επίσης, μας ανησυχούν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Επιπλέον οι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι «η εφαρμογή στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτήσει τη συγκατάθεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα. Αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ κατά τις επόμενες ημέρες».

Αυτή η δήλωση υιοθετήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις Μάρτιν, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σάναε Τακαΐτσι, τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν, τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεζ, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Πηγή: ΚΥΠΕ