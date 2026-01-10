Νέο GTA και James Bond: Τα 10 πιο πολυαναμενόμενα video games του 2026

Καθώς ο Τζέιμς Μποντ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον κόσμο των video games, οι gamers φέτος θα ζήσουν από αγωνιώδεις αναβάσεις βουνών και τρομαχτικές καταδιώξεις, μέχρι ληστείες και μαθήματα σε σχολή μαγισσών.

Cairn

Ζήστε τις ορειβατικές σας φαντασιώσεις σε ένα υπέροχα εικονογραφημένο παιχνίδι αναρρίχησης, όπου η φύση είναι αμείλικτη. Πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά τα χέρια και τα πόδια της ορειβάτισσας Aava για να ανεβείτε σε ένα αφιλόξενο βουνό, στήνοντας καταυλισμούς σε προεξοχές και φροντίζοντας τα τραυματισμένα σας δάχτυλα. Όπως και στην πραγματική αναρρίχηση, η εμπειρία είναι απαιτητική και σκληρή.

Σε PC και PlayStation 5 από 29 Ιανουαρίου

Reanimal

Ένα παιχνίδι τρόμου για δύο παίκτες που θυμίζει τα «Limbo» και «Inside», αλλά και ταινίες του Τιμ Μπάρτον – χωρίς όμως τις χαριτωμένες εκκεντρικότητες. Δύο αδέρφια προσπαθούν να ξεφύγουν από μια διεστραμμένη εκδοχή της πόλης τους, αναζητώντας φίλους και αποφεύγοντας τερατόμορφα πλάσματα. Αληθινά τρομακτικό και καλλιτεχνικά εντυπωσιακό.

Σε Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 και Xbox από 13 Φεβρουαρίου

Resident Evil Requiem

Η σειρά παιχνιδιών τρόμου της Capcom είναι πολύ παλιά, αλλά συνεχίζει να βρίσκει νέους τρόπους να προκαλεί ανατριχίλες. Στο «Requiem» πρωταγωνιστούν η βιβλιοφάγος Grace – «η μεγαλύτερη φοβιτσιάρα στην ιστορία του Resident Evil», σύμφωνα με τον σκηνοθέτη του παιχνιδιού – και ο έμπειρος αστυνομικός Leon Scott Kennedy, κυνηγημένοι από τέρατα στην εμβληματική Raccoon City.

Σε Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 και Xbox από 27 Φεβρουαρίου

Pokémon Pokopia

Φανταστείτε τα Pokémon να μπαίνουν στο παιχνίδι «Animal Crossing», με μια νότα από την αισθητική του «Minecraft». Σε αυτό το οικογενειακό παιχνίδι της Nintendo, παίζετε ως Ditto, το ροζ πλάσμα που αλλάζει σχήμα και μπορεί να μεταμορφωθεί σε άλλα Pokémon, χρησιμοποιώντας τις ικανότητές τους για να αναζωογονήσετε ένα άγονο τοπίο και να χτίσετε μια ζωντανή πόλη.

Σε Nintendo Switch 2 από 5 Μαρτίου

007 First Light

Το πιο πολυαναμενόμενο παιχνίδι Τζέιμς Μποντ από την εποχή του «GoldenEye 007» για το Nintendo 64. Αναπτύχθηκε από την IO Interactive, γνωστή από τα παιχνίδια «Hitman» και παρουσιάζει έναν εικοσάρη Μποντ πριν αποκτήσει τον αριθμό 007. Υπόσχεται να συνδυάσει καταδιώξεις και γκάτζετ με αυθεντική κατασκοπεία, καθώς ο Μποντ διεισδύει σε δεξιώσεις και συλλέγει πληροφορίες.

Σε Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 και Xbox από 27 Μαΐου

Saros

Από το φινλανδικό στούντιο πίσω από το «Returnal», έρχεται ένα ακόμη παιχνίδι δράσης με πρωταγωνιστή έναν αστροναύτη που έχει εγκαταλειφθεί σε έναν εχθρικό πλανήτη, αυτή τη φορά σε ένα μέρος όπου ένας ετοιμοθάνατος ήλιος οδηγεί πλάσματα και αποίκους στην παράνοια. Οι παλιοί gamers θα αναγνωρίσουν την κληρονομιά των bullet-hell shooters των «ουφάδικων», σε μια σύγχρονη εκδοχή.

Σε PlayStation 5 από 30 Απριλίου

Grand Theft Auto VI

Βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης εδώ και πάνω από μια δεκαετία και, παρά τις αρκετές καθυστερήσεις (το «GTA VI» βρισκόταν από πέρσι σε λίστες όπως αυτή), οι προσδοκίες δεν ήταν ποτέ υψηλότερες για το δημοφιλέστερο video game στον κόσμο. Μια ιστορία εγκλήματος αλλά και αγάπης, με την πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια της σειράς, τη Λουσία, και τον σύντροφό της Τζέισον, σε μια φανταστική εκδοχή της Φλόριντα που ονομάζεται Λεονίντα.

Σε PlayStation 5 και Xbox από 19 Νοεμβρίου

Marvel’s Wolverine

Μετά την τεράστια επιτυχία των τελευταίων παιχνιδιών «Spider-Man», η Insomniac Games στρέφεται σε έναν άλλον εμβληματικό ήρωα της Marvel, τον Γούλβεριν. Ένα παιχνίδι με πολλούς X-Men και άφθονη, ωμή «κομιξάδικη» βία, καθώς ο Γούλβεριν καρφώνει τα αδαμάντινα νύχια του σε μια σειρά από εχθρούς που τον καταδιώκουν.

Σε PlayStation 5 – αναμένεται ημερομηνία κυκλοφορίας

Witchbrook

Το Witchbrook είναι ένα πολύ γοητευτικό παιχνίδι καθημερινής ζωής με pixel-art τεχνοτροπία, που εκτυλίσσεται σε ένα κολέγιο μαγισσών, με μαθήματα ξορκιών, πτήσεις με σκούπα και έντονη κοινωνική ζωή στην παραμυθένια πόλη γύρω από τη σχολή. Υποστηρίζει έως και τέσσερις παίκτες ταυτόχρονα.

Σε PC, PlayStation 5 και Xbox – αναμένεται ημερομηνία κυκλοφορίας

Halo: Campaign Evolved

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα παιχνίδια τύπου First Person Shooter δεν ξεπέρασαν ποτέ την καμπάνια του πρώτου «Halo». Αυτό το πολύ ανανεωμένο ριμέικ του κλασικού video game του 2001 ζωντανεύει ξανά τις διαστημικές περιπέτειες του Master Chief, και μάλιστα για πρώτη φορά στο PlayStation.

Σε PC, PlayStation 5 και Xbox – αναμένεται ημερομηνία κυκλοφορίας

