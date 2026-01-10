Εξαπλώνεται η λαϊκή οργή στον Ιράν - «Εχθροί του θεού» οι διαδηλωτές, καμία επιείκεια, προειδοποιούν οι Αρχές

Εξαπλώνεται η λαϊκή οργή στο Ιράν με διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος σε πέραν των 70 πόλεων, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με κλιμάκωση των μέτρων καταστολής.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν σήμερα να εννοηθεί ότι μπορεί να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, με τους Φρουρούς της Επανάστασης ν’ αποδίδουν το κύμα της λαϊκής οργής σε τρομοκράτες.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν μία “ κόκκινη γραμμή” μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μία ημέρα μετά από τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης, υπάρχουν νεότερες αναφορές βίαιων συγκρούσεων σε όλο το Ιράν παρά το γεγονός ότι η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθιστά δύσκολη την ακριβή εκτίμηση εξάπλωσης της κοινωνικής αναταραχής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν έναν ξένο με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ξένο ως ύποπτο για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasmin.

Οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε όλο το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου ως απάντηση στον αυξανόμενο πληθωρισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατράπηκαν σε πολιτικές, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό της θεοκρατικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 10, 2026

«Ετοιμάζομαι να επιστρέψω»: Ο εξόριστος γιος του Σάχη

Ο γιος και διάδοχος του Σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί διαμηνύει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη χώρα, ζητώντας από το λαό να κλιμακώσει τις διαδηλώσεις.

«Αγαπητοί μου συμπατριώτες. Έχετε εμπνεύσει τον θαυμασμό του κόσμου με το θάρρος και την ακλόνητη στάση σας. Η, για άλλη μια φορά, ένδοξη παρουσία σας στους δρόμους του Ιράν, το βράδυ της Παρασκευής, ήταν τρομακτική απάντηση στις απειλές του προδότη και εγκληματία ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι είδε αυτές τις εικόνες από την κρυψώνα του και έτρεμε από φόβο. Τώρα, με την αποφασιστική σας απάντηση στο πρώτο κάλεσμα, είμαι βέβαιος ότι κάνοντας την παρουσία μας στους δρόμους πιο στοχευμένη και, ταυτόχρονα, διακόπτοντας τα χρηματοδοτικά κανάλια, θα γονατίσουμε ολοκληρωτικά την Ισλαμική Δημοκρατία και τον φθαρμένο και εύθραυστο μηχανισμό καταστολής της.

Στο πλαίσιο αυτό, καλώ τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους σε βασικούς τομείς της οικονομίας, ιδίως στις μεταφορές, καθώς και στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια, να ξεκινήσουν πανεθνική απεργία. Σας καλώ επίσης όλους να βγείτε στους δρόμους σήμερα και αύριο Σάββατο και Κυριακή, 10 και 11 Ιανουαρίου, αυτή τη φορά ξεκινώντας στις 6 μ.μ. με σημαίες, εικόνες, και εθνικά σύμβολα και να καταλάβετε δημόσιους χώρους. Στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους. Στόχος μας είναι προετοιμαστούμε για την κατάκτηση και την υπεράσπιση των κέντρων των πόλεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, μετακινήστε όσο το δυνατό περισσότερες διαδρομές κεντρικά σημεία των πόλεων και συνδέστε ετερόκλητους πληθυσμούς. Ταυτόχρονα, προετοιμαστείτε τώρα να παραμείνετε στους δρόμους και προμηθευτείτε τα κατάλληλα εφόδια.

Στη νεολαία της Αιώνιας Φρουράς του Ιράν και σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πλατφόρμα Συνεργασίας, λέω: Επιβραδύνετε και διαταράξτε ακόμα περισσότερο τη μηχανή καταστολής, ώστε την υποσχεμένη μέρα, να μπορέσουμε να την απενεργοποιήσουμε πλήρως».

Τραμπ: «Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα»

"Το Ιράν έχει μεγάλα προβλήματα", δήλωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ισλαμική Δημοκρατία, προκαλώντας διακοπή του ίντερνετ σε όλη τη χώρα και καταστολή από τις αρχές.

"Μου φαίνεται ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν δυνατό πριν ακόμη και από λίγες εβδομάδες. Παρακολουθούμε την κατάσταση από πολύ κοντά", πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

"Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα πυροβολήσουμε και εμείς", δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στις ιρανικές αρχές.

"Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε", συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προσθέτοντας: "Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει".

Iranian protesters have set fire to the Al-Rasool Mosque in Tehran.



The Islamic Regime is more vulnerable than ever before. pic.twitter.com/ZQeSsl91r0 — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) January 10, 2026

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Τεχεράνης

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Δεκατρείς ημέρες μετά την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας που διογκώνεται στο Ιράν, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια, φωνάζοντας συνθήματα εχθρικά προς την ηγεσία της χώρας - όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Άλλα βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανάλογες διαμαρτυρίες σε άλλα σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις πόλεις Μασάντ (ανατολικά), Ταμπρίζ (βόρεια) και Κομ (κεντρικά).

Η αυτοεξόριστη ιρανή δικηγόρος Σιρίν Εμπαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2003, εξέφρασε φόβους ότι το καθεστώς ενδέχεται να προσπαθήσει να πνίξει στο αίμα τις διαδηλώσεις, υποστηρίζοντας πως η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο αντιπροσωπεύει «στρατηγική επιλογή» και δεν οφείλεται σε «τεχνικό πρόβλημα». Δήλωσε πως, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε, εκατοντάδες τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία την Πέμπτη.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων εννέα παιδιών, έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί στο Ιράν από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανέφερε χθες Παρασκευή η ΜΚΟ Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών που έχουν προκληθεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε πως έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική προσωπικότητα της εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στο Ιράν χωρίς καθυστέρηση.

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες - ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς - καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες του Ιράν περί υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες της Τεχεράνης περί αμερικανικής υποκίνησης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κάνοντας λόγο για «παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό του ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον Λίβανο, ανέφερε ότι «αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια παραληρηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς στο εσωτερικό της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ