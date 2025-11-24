Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση ηγετών ΕΕ για ουκρανικό μετά τη Γενεύη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συνάντηση θα γίνει στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής στη Λουάντα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν για να συζητήσουν την Ουκρανία τη Δευτέρα στις 09:30 GMT (11:30 ώρα Κύπρου), στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα, δήλωσε εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Οι ηγέτες που δεν παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής έχουν προσκληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Γερμανός ΥΠΕΞ: Οι συνομιλίες στη Γενεύη σημείωσαν «καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, που διεξάγονται στη Γενεύη επί του «σχεδίου Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σημειώσει μια "καθοριστική επιτυχία" για τους Ευρωπαίους.

"'Ολα τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ΝΑΤΟ, έχουν αφαιρεθεί από αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι μια καθοριστική επιτυχία την οποία σημειώσαμε χθες", δήλωσε ο Βάντερφουλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk radio.

"Ήταν σαφές από την αρχή, όπως επανειλημμένως δηλώσαμε, ότι η όποια συμφωνία δεν θα πρέπει να παρακάμπτει τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς", πρόσθεσε.

Πληροφορίες από ΚΥΠΕ / ΑΠΕ - ΜΠΕ

