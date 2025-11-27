Με τιμές έγινε δεκτός στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων - Πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη (βίντεο)

Στην Τουρκία για το πρώτο του αποστολικό ταξίδι από την ανάληψη των καθηκόντων του έφτασε την Πέμπτη (26/11) ο Πάπας Λέων. Το αεροπλάνο με τον Ποντίφικα προσγειώθηκε στον αεροδρόμιου Εσενμποά όπου έγινε δεκτός με όλες τις τιμές.

Πρώτος σταθμός είναι η πρωτεύουσα Αγκυρα, όπου θα επισκεφθεί ως επικεφαλής του κράτους του Βατικανού τον πρόεδρο τη Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Pope Leo XIV departs for Ankara, Türkiye, on his first foreign trip since becoming pope:



◾️ The first US-born pope begins a six-day visit to Türkiye and Lebanon

◾️ Trip includes Ankara, Istanbul, Beirut and Iznik to mark the 1700th anniversary of the Council of Nicaea

Ιδιαίτερη σημασία και συμβολισμό έχει το κομμάτι του ταξιδιού του στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄Οικουμενική Σύνοδο.

Η τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ', συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Υπογραφή Κοινής Δήλωσης

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ' ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμά του στην Κωνσταντινούπολη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, μαζική θεία λειτουργία στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena», επαφές με εκπροσώπους των τοπικών εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενες από επισκέψεις στους καθεδρικούς ναούς της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και επισκέψεις στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ και σε καθολικό οίκο ευγηρίας της Πόλης.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέον ΙΔ' θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.

