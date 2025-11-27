Κόλαση φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ: Βρέθηκε ζωντανός στον 16ο όροφο του ουρναξύστη - 83 οι νεκροί

Σε 83 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία του Χονγκ Κονγκ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 76 τραυματίες από την πυρκαγιά. Παράλληλα, πυροσβέστες διέσωσαν έναν άντρα από τον 16ο όροφο μια ημέρα μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το CNN.

Ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ λέει ότι οι πυρκαγιές είναι «ουσιαστικά υπό έλεγχο» στο συγκρότημα, όπου ζει μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων κατοίκων. Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τους πολλούς αγνοούμενους.

Σύμφωνα με το BBC σχεδόν 300 άνθρωποι αγνοούνται. Στο μεταξύ, 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο τεράστιο αυτό συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα».

Οι τρεις άνδρες -- δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας-- συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.

Εθελοντές για την προστασία των ζώων διασώζουν γάτες από το σημείο:

Animal welfare volunteers rescue cats from the horrific apartment building fire in Hong Kong. Today, I am grateful for people like this. Photo: Bloomberg. pic.twitter.com/sgqbR80cvJ — The Spirit of Lorenzo the Cat (@LorenzoTheCat) November 27, 2025

Η φωτιά σκαρφάλωσε 32 ορόφους σε 5 λεπτά, οι ένοικοι δεν μπορούσαν να διαφύγουν

Οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» 32 ορόφους σε μόλις πέντε λεπτά στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, με τους ενοίκους να χρειάζονται -μίνιμουμ- χρόνο εκκένωσης 10 λεπτών, δήλωσε εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την ανείπωτη τραγωδία.

«Ο χρόνος εκκένωσης των ανθρώπων από ένα κτίριο 32 ορόφων είναι ουσιαστικά πολύ αργός», δήλωσε στο CNN ο Σινιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

«Χρειάζονται τουλάχιστον 10, 20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο».

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα για την πυρκαγιά, ο Χουάνγκ ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά την αιτία της πυρκαγιάς αλλά την ταχεία εξάπλωσή της.

«Γενικά μιλώντας, νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μια τόσο γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς έξω από το κτίριο που τελικά να εξαπλώνεται μέσα στο κτίριο», δήλωσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στον κώδικα πυρασφάλειας των κτιρίων».

BREAKING: Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong. Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24)November 26, 2025

Ο Χουάνγκ τόνισε ότι το μπαμπού είναι «σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό» που είναι πιθανό να αναφλεγεί κατά την τρέχουσα περίοδο ξηρασίας του Χονγκ Κονγκ, με τους κάθετα προσανατολισμένους στύλους να επιτρέπουν στη φωτιά να εξαπλώνεται προς τα πάνω με ευκολία.

«Και αυτό είναι πανομοιότυπο σε κάθε πυρκαγιά με πρόσοψη που διαθέτει εύφλεκτη επένδυση. Μόλις αναφλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για τους πυροσβέστες να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς».

Έκανε παραλληλισμούς με την πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου, την πιο φονική στη Βρετανία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 72 ανθρώπους επειδή το 24όροφο κτίριο ήταν καλυμμένο με εύφλεκτη επένδυση.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ τέθηκε υπό έλεγχο, με κάποιες πύρινες εστίες να απομένουν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 15:00 (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Τάι Πο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ και εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά από τις οκτώ πολυκατοικίες αυτού του συγκροτήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1983 και περιλαμβάνει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.

Πάνω από 1.200 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για τις υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ. Ένας πυροσβέστης είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ το προξενείο της Ινδονησίας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο πολιτών της χώρας, που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί.

Ο Ντέρεκ Άρμστρονγκ Τσαν, αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόνισε ότι τις επιχειρήσεις διάσωσης δυσχέραιναν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η δυσκολία πρόσβασης σε ορισμένους ορόφους.

Αλληλεγγύη

Στο μεταξύ μια εντυπωσιακή αλυσίδα αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί αυθόρμητα γύρω από το τεράστιο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες 31 ορόφων η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σπεύσει για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες και για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των αγνοούμενων.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό. Το πνεύμα του Χονγκ Κονγκ, όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, όλος ο κόσμος σπεύδει να τον υποστηρίξει», δήλωσε ο Στοουν Νγκάι, 38 ετών, ένας από τους οργανωτές ενός αυτοσχέδιου πόστου παροχής βοήθειας.

Οι ένοικοι του Wang Fuk Court διηγήθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα», δήλωσε ένας άνδρας με το όνομα Σουέν. «Χτυπούσαμε πόρτες, χτυπούσαμε, ενημερώναμε τους γείτονες, τους λέγαμε να απομακρυνθούν», πρόσθεσε.

Ο 65χρονος Γιουέν, που ζει σε αυτό το συγκρότημα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, εξήγησε ότι πολλοί από τους γείτονές του είναι ηλικιωμένοι και με περιορισμένη κινητικότητα. «Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και ενημερώθηκαν από το τηλέφωνο από τους γείτονές τους», εξήγησε.

Στο μεταξύ άνθρωποι έφταναν όλη τη νύκτα στα καταλύματα όπου μεταφέρθηκαν κάποιοι από τους πληγέντες για να δηλώσουν την εξαφάνιση μελών της οικογένειάς τους.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιθεωρηθούν όλα τα μεγάλα εργοτάξια ανακαίνισης στην πόλη.

Οι πυρκαγιές αποτελούν εδώ και καιρό μάστιγα για το Χονγκ Κονγκ, ιδιαίτερα για τις φτωχότερες γειτονιές. Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτρέψει να μειωθούν.

Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι αυξημένος καθώς το Χονγκ Κονγκ, όπου ζουν 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις παγκοσμίως, με περισσότερους από 7.100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, πυκνότητα έως και τριπλάσια σε σχέση με τις πιο αστικοποιημένες περιοχές του κόσμου.

Πηγή: skai.gr