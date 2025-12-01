Νέες συλλήψεις για την πυρκαγιά σε κτήριο στο Χονγκ Κονγκ - Στους 151 οι νεκροί

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι συνέλαβαν 13 άτομα ως ύποπτα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονικότερη πυρκαγιά, που έχει πλήξει την πόλη εδώ και δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι κακής ποιότητας υλικά ανακαίνισης τροφοδότησαν τη φωτιά που έχει σκοτώσει τουλάχιστον 151 ανθρώπους. Η Αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους επτά πύργους που τυλίχθηκαν στις φλόγες την Τετάρτη στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, εντοπίζοντας σορούς σε κλιμακοστάσια και στις ταράτσες, καθώς οι κάτοικοι εγκλωβίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν.

Περισσότερα από 40 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Ορισμένα από τα σώματα έχουν γίνει στάχτη, επομένως ίσως να μην μπορέσουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοουμένους», δήλωσε με φανερή συγκίνηση η αξιωματικός της Αστυνομίας Τσουνγκ Σουκ Γιν σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επιβλέπουν την έρευνα, δείγματα πράσινου διχτυού που είχε τυλιχτεί γύρω από τις μπαμπού σκαλωσιές των κτιρίων τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυραντοχής.

Οι εργολάβοι χρησιμοποίησαν αυτά τα υποδεέστερα υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία, ουσιαστικά κρύβοντάς τα από τους επιθεωρητές, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Έρικ Τσαν.

Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι οι εργολάβοι χρησιμοποίησαν μονωτικό υλικό αφρού που ενίσχυσε τις φλόγες, ενώ τα συστήματα πυρανίχνευσης του συγκροτήματος δεν λειτουργούσαν σωστά. Χιλιάδες κάτοικοι προσέρχονται για να τιμήσουν τα θύματα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον εννέα οικιακές βοηθοί από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, με ουρές πενθούντων να εκτείνονται πάνω από ένα χιλιόμετρο δίπλα σε ένα κανάλι κοντά στο συγκρότημα.

Αγρυπνίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα και στο Τόκιο, το Λονδίνο και την Ταϊπέι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τα κτίρια που απομένουν να ερευνηθούν είναι τα πιο δύσκολα», δήλωσε η ανώτερη αξιωματικός της αστυνομίας Έιμι Λαμ την Κυριακή, προσθέτοντας ότι το τελευταίο στάδιο της επιχείρησης εντοπισμού θυμάτων μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Πλήθος αστυνομικών έφτασε στο σημείο νωρίς το πρωί της Δευτέρας για να συνεχίσει την έρευνα στα καμένα κτήρια.

Πάνω από 1.100 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί από κέντρα εκκένωσης σε προσωρινή στέγαση, ενώ ακόμη 680 έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες νέων και ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις αρχές.

Καθώς πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους χωρίς τα υπάρχοντά τους, οι αρχές προσφέρουν επείγουσα οικονομική βοήθεια 10.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1.284 δολάρια ΗΠΑ) σε κάθε νοικοκυριό και παρέχουν ειδική υποστήριξη για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, διαβατηρίων και πιστοποιητικών γάμου.

Οι κάτοικοι του Wang Fuk Court είχαν ενημερωθεί από τις αρχές πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλό κίνδυνο πυρκαγιάς», μετά από παράπονα για κινδύνους που σχετίζονταν με τις ανακαινίσεις, σύμφωνα με το Τμήμα Εργασίας της πόλης.

Οι κάτοικοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αναφλεξιμότητας του προστατευτικού διχτυού στις σκαλωσιές, ανέφερε εκπρόσωπος του τμήματος.

Η φονικότερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948 — όταν 176 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά σε αποθήκη — έχει συγκλονίσει την πόλη, όπου οι βουλευτικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, η αστυνομία συνέλαβε τον Μάιλς Κουάν, 24 ετών, μέλος ομάδας που ξεκίνησε αίτημα για ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με πιθανή διαφθορά και έλεγχο των κατασκευαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Δύο ακόμη άτομα έχουν συλληφθεί με την υποψία έκφρασης «προκλητικής πρόθεσης», σύμφωνα με τη South China Morning Post. Η Αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το γραφείο εθνικής ασφάλειας της Κίνας προειδοποίησε το Σάββατο τους πολίτες να μην εκμεταλλευτούν την τραγωδία για να «βυθίσουν το Χονγκ Κονγκ στο χάος» του 2019, όταν οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας προκάλεσαν πολιτική κρίση.

