Καμπανάκι ΟΣΑΚ και ειδικών: Να αποσυρθεί άμεσα η πρόταση για φυσικοπαθητική και βελονισμό

Απόσυρση της πρότασης νόμου για τη φυσικοπαθητική και τον βελονισμό, που βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ζητούν τόσο οι οργανωμένοι ασθενείς, μέσω της ΟΣΑΚ, όσο και οι ειδικοί του κλάδου, της Εταιρείας Βελονισμού Φυσιοθεραπευτών Κύπρου, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στο σύστημα δημόσιας υγείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εκφράζει έντονη ανησυχία για την πρόταση νόμου για τη «Φυσικοπαθητική και τον Παραδοσιακό Βελονισμό/Ηλεκτροβελονισμό», καθώς "βρίσκεται σε κάθετη αντίθεση με τις αρχές της τεκμηριωμένης πρακτικής και ουσιαστικά νομιμοποιεί αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ποιότητας τεχνικές μέσα στο σύστημα υγείας", όπως σημειώνει.

Σύμφωνα με την ΟΣΑΚ, η πρόταση νόμου συγκεντρώνει ανομοιογενείς πρακτικές όπως βότανα, ενεργειακές θεραπείες, αμφίβολες διαγνωστικές μέθοδους, διάφορες παραλλαγές βελονισμού, χωρίς καμία σαφή διάκριση ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο.

Την ίδια ώρα, το πλαίσιο εκπαίδευσης που περιγράφεται στην πρόταση είναι "ασαφές και ανεπαρκές" κατά την ΟΣΑΚ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην πρόταση νόμου γίνεται γενική αναφορά σε σπουδές, διπλώματα και ώρες άσκησης, χωρίς αντιστοίχιση σε επίσημα αναγνωρισμένα επίπεδα σπουδών και χωρίς διασφάλιση ισχυρού βιοϊατρικού κορμού, όπως ανατομία, φυσιολογία, παθοφυσιολογία, φαρμακολογία, δεοντολογία, επιδημιολογία και τεκμηριωμένη πρακτική.

Επίσης η πρόταση νόμου επιτρέπει στους επαγγελματίες που περιλαμβάνονται να συμβουλεύουν ασθενείς με χρόνια νοσήματα, να χορηγούν βοτανοθεραπείες και συμπληρώματα, με πραγματικές φαρμακολογικές δράσεις, και να χρησιμοποιούν επεμβατικές μεθόδους όπως βελόνες και ηλεκτρισμό. "Χωρίς υψηλού επιπέδου κλασική κλινική εκπαίδευση, αυτό οδηγεί σε λάθη, αλληλεπιδράσεις και ενδεχόμενη καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών υποκείμενων κλινικών καταστάσεων", υπογραμμίζει η ΟΣΑΚ.

Επικαλούμενη τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσον αφορά τις στρατηγικές του για την παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική, η ΟΣΑΚ σημειώνει ότι καμία πρακτική δεν πρέπει να εντάσσεται σε συστήματα υγείας χωρίς αυστηρή αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, η ρύθμιση πρέπει να βασίζεται στον κλινικό κίνδυνο και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται από πρακτικές χωρίς επαρκή επιστημονική βάση ή με παραπλανητικούς ισχυρισμούς.

"Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου, όχι μόνο δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν εκπροσωπεί εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας", υπογραμμίζει η Οργάνωση, σημειώνοντας ότι η πρόταση νόμου οδηγεί σε "επικίνδυνη σύγχυση μεταξύ επιστημονικής ιατρικής και ατεκμηρίωτων πρακτικών, νομιμοποιεί πρακτικές χωρίς αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, παραβλέπει την αρχή της ασφάλειας, δεν εξασφαλίζει διαφανές και ελεγχόμενο επίπεδο εκπαίδευσης, και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για υποκατάσταση τεκμηριωμένων θεραπειών από πρακτικές χωρίς αξιόπιστα δεδομένα".

Όπως σημειώνει, η ΟΣΑΚ, συνταυτίζοντας τις θέσεις της με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, καλεί τα κόμματα όπως απορρίψουν την πρόταση νόμου που βρίσκεται ενώπιόν τους.

Από την πλευρά της, η Εταιρεία Βελονισμού Φυσιοθεραπευτών Κύπρου (ΕΒΦΚ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή της και προειδοποιεί για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει η ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης νόμου στη δημόσια υγεία.

Η ΕΒΦΚ, ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για θέματα βελονισμού, αναφέρει ότι δεν έχει κληθεί σε καμία φάση της διαβούλευσης. "Θεωρούμε το γεγονός αυτό θεσμικά απαράδεκτο, επιστημονικά επικίνδυνο και αντιδεοντολογικό", σημειώνει.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη απόπειρα, εάν εγκριθεί από την Ολομέλεια, θα καταστήσει την Κύπρο "αρνητική εξαίρεση και περίγελο στην Ευρώπη, θα υπονομεύσει τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής και θα ανοίξει, από την «πίσω πόρτα», διαύλους για την είσοδο αντιεμβολιαστικών και ψευδοεπιστημονικών αντιλήψεων στο σύστημα υγείας".

Προσθέτει, ακόμα, ότι η πρόταση "θέτει βόμβα στα θεμέλια της επιστήμης της ιατρικής, και ουσιαστικά αποτελεί υγειονομικό πραξικόπημα", αναφέροντας ότι δεν έχει διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος αξιοπιστίας της ομάδας που ηγείται της προσπάθειας των φυσικοπαθητικών, με αποτέλεσμα να παραπλανηθεί η Βουλή.

Αναλυτικά, η ΕΒΦΚ σημειώνει ότι η πρόταση νόμου επιχειρεί να θεσμοθετήσει τη λεγόμενη «φυσικοπαθητική» ως επάγγελμα υγείας, χρησιμοποιώντας τον βελονισμό ως νομοθετικό "όχημα και Δούρειο Ίππο". Υπενθυμίζει ότι η φυσικοπαθητική δεν αποτελεί αναγνωρισμένο επάγγελμα υγείας στην Ευρώπη, δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένες ιατρικές διαγνωστικές πρακτικές, κατατάσσεται διεθνώς στις εναλλακτικές/συμπληρωματικές πρακτικές και όχι στις ρυθμιζόμενες επιστήμες υγείας και δεν αντιστοιχεί σε σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στις επιστήμες υγείας, ούτε σε αναγνωρισμένο προφίλ πανεπιστημιακών γνωσεων.

"Η θεσμική αναγωγή της φυσικοπαθητικής σε «υπηρεσία υγείας» δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο παραπλάνησης των πολιτών, οι οποίοι εύλογα θα θεωρήσουν ότι πρόκειται για επάγγελμα επιστημονικά ισότιμο με τους ιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές", αναφέρει.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η προτεινόμενη νομοθεσία ανοίγει επικίνδυνο δρόμο για παρείσφρηση αντιεπιστημονικών και αντιεμβολιαστικών θεωρήσεων στην υγειονομική πολιτική του κράτους, τόσο εντός ΓεΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού η αντιεμβολιαστική δράση και ρητορική αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ιδεολογικής τους θεώρησης για την υγεία και την ασθένεια.

Όπως και η ΟΣΑΚ, έτσι και η ΕΒΦΚ, αναφέρει ότι συντάσσεται πλήρως με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος έχει ήδη τεκμηριώσει σοβαρές ενστάσεις, μεταξύ άλλων την εισαγωγή στη νομοθεσία όρων όπως «ενέργεια», «μεσημβρινοί», «ενεργειακή διάγνωση», «ιριδολογία». Ο ΠΙΣ επίσης έχει εκφράσει ανησυχίες για τη θεσμοθέτηση πρακτικών χωρίς αποδεδειγμένη ασφάλεια ή αποτελεσματικότητα, και για την απομάκρυνση από την τεκμηριωμένη ιατρική και τα κριτήρια της επιστημονικής μεθόδου. "Τέτοιες ρυθμίσεις οδηγούν σε υγειονομική υποβάθμιση και πλήττουν την αξιοπιστία του κυπριακού συστήματος υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο", σημειώνει η ΕΒΦΚ.

Ακόμα, σημειώνει ότι ανεξάρτητοι ελεγκτικοί φορείς και θεσμικοί οργανισμοί στην Ελλάδα και αλλού έχουν δημοσίως χαρακτηρίσει τη φυσικοπαθητική ως ψευδοεπιστήμη. Στην Κύπρο, σε αρκετές περιπτώσεις, υποστηρικτές της φυσικοπαθητικής είχαν ενεργό ρόλο σε αντιεμβολιαστικές εκστρατείες κατά την περίοδο της πανδημίας, με θέσεις που συγκρούονται ευθέως με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

"Η προτεινόμενη νομοθεσία δημιουργεί, συνεπώς, πλαίσιο θεσμικής νομιμοποίησης αντι-επιστημονικών θέσεων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα υγείας", υπογραμμίζει.

Ακόμα, αναφέρει ότι η πρόταση νόμου δημιουργεί νέους προστατευμένους τίτλους και μητρώα, προσδίδει κύρος σε μη τεκμηριωμένες πρακτικές, ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστέρηση ή υποκατάσταση αναγκαίας ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας και επιτρέπει την παραπλανητική χρήση του όρου «ηλεκτροβελονισμός» ως δήθεν «παραδοσιακής» μεθόδου, ενώ πρόκειται για τεχνική που δεν έχει σχέση με την κλασική έννοια του παραδοσιακού βελονισμού.

Όπως σημειώνει η Εταιρεία, οι φυσιοθεραπευτές της Κύπρου εφαρμόζουν βιοϊατρικό βελονισμό, με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση, με ιατρική διάγνωση ή/και εξειδικευμένη φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση, με πλήρη σεβασμό στην ανατομία, τη φυσιολογία και τη νευροφυσιολογία, εντός σαφώς ρυθμισμένου, επαγγελματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου.

"Η προτεινόμενη νομοθεσία αγνοεί πλήρως αυτό το ήδη εδραιωμένο, ευρωπαϊκά εναρμονισμένο πλαίσιο άσκησης βελονισμού από φυσιοθεραπευτές και δημιουργεί επικίνδυνη σύγχυση εις βάρος των πολιτών", σημειώνει.

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΒΦΚ καλεί την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας να καλέσει άμεσα την Εταιρεία σε επίσημη διαβούλευση και τη Βουλή να προχωρήσει σε κατηγορηματική απόσυρση της εν λόγω πρότασης νόμου. Καλεί, ακόμα, την πολιτεία να διασφαλίσει ότι κάθε μελλοντική ρύθμιση για τον βελονισμό και τις συμπληρωματικές πρακτικές θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα επιστημονικά τεκμήρια και τις θέσεις όλων των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας.

