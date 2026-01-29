Ευρωπαϊκός στόχος για εύκολη και ψηφιακή πρόσβαση σε πληροφορίες επιχειρήσεων

Στη βουλή κατατέθηκαν την περασμένη Πέμπτη έντεκα νομοσχέδια με σκοπό την εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2864 (ESAP) για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (European Single Access Point – ESAP).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, το ESAP, θα είναι ένας κεντρικός χώρος δεδομένων που θα δημιουργήσει και θα θέσει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ European Securities and Markets Authority - ESMA) και το οποίο θα παρέχει εύκολη και ψηφιακή πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι να μειωθούν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες με ψηφιακά μέσα. Αποσκοπεί στην προώθηση της ψηφιακής χρήσης και της περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών.

Όσον αφορά τη ροή και τη χρήση πληροφοριών, αυτά θα συμβάλουν, με τη σειρά τους, στην ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κεφαλαιαγορών και στην καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων. Ως κοινός χώρος δεδομένων, το ESAP θα καταστήσει επίσης δυνατή την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών, για παράδειγμα με βάση την αυτοματοποίηση ή την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως τονίζεται, το ESAP θα ενισχύσει την κυκλοφορία των πληροφοριών, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και διασυνοριακά και θα αυξήσει την ψηφιακή χρήση τους. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρεται, θα διασφαλιστεί μεγαλύτερη, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις προβολή των συμμετεχόντων στην αγορά και προαιρετική αρχειοθέτηση για τους επενδυτές, τους αναλυτές, τους διαμεσολαβητές, τους ερευνητές ή τα αμοιβαία κεφάλαια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το μέγεθος της αγοράς τους. Αυτό θα δημιουργήσει ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή και σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εσωτερικής αγοράς.

Με το ESAP, οι χρήστες θα εξοικονομούν χρόνο και πόρους για την αναζήτηση και την επεξεργασία πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το ESAP θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για δεδομένα σχετικά με τη βιωσιμότητα από τις εταιρείες, συντελώντας μ' αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων των βιώσιμων χρηματοοικονομικών και της Πράσινης Συμφωνίας.

Τα προτεινόμενα νομοσχέδια μεταφέρουν ενωσιακές διατάξεις τις οποίες η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία το αργότερο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2026.

Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν είναι:

-Ο περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2025

-Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

- Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί Προληπτικής Εποπτείας ΕΠΕΥ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025

-Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025