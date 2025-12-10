Εργαζόμενη έκανε καταγγελία στο HR εταιρείας για το δώρο που πήρε από συνάδελφό της στο Secret Santa

Ένα από τα πιο χαλαρά έθιμα στους χώρους εργασίας, το καθιερωμένο Secret Santa, εξελίχθηκε σε απρόσμενο πονοκέφαλο για μια εργαζόμενη στη Βρετανία, η οποία έφτασε στο σημείο να καταθέσει επίσημη καταγγελία στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για το δώρο που έλαβε.

Η γυναίκα, συμμετέχοντας στην ανώνυμη ανταλλαγή δώρων της δουλειάς της, περίμενε —όπως γίνεται συνήθως— κάτι συμβολικό ή έστω μια μικρή προσεγμένη επιλογή. Αντ’ αυτού, όπως κατήγγειλε, άνοιξε το πακέτο της για να βρει ληγμένα σοκολατάκια, «μιας χρήσης και σε κακή κατάσταση» βερνίκι νυχιών, καθώς και ένα ζευγάρι κάλτσες που, όπως είπε, έμοιαζαν ξεκάθαρα «φορεμένες».

Σε ανάρτησή της στο Mumsnet, όπου ζήτησε τη γνώμη άλλων χρηστών για το αν υπερέβαλε στην αντίδρασή της, η ίδια έγραψε: «Έλαβα το δώρο και, ειλικρινά, αηδίασα. Είμαι πραγματικά απογοητευμένη και μπερδεμένη».

Οι φωτογραφίες που ανάρτησε προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων, με τους περισσότερους χρήστες να συμφωνούν ότι πρόκειται για εντελώς ακατάλληλα αντικείμενα και μάλιστα προσβλητικά για εργασιακό περιβάλλον. «Νομίζω πως κάποιος άρπαξε ό,τι βρήκε στο ντουλάπι την τελευταία στιγμή», σχολίασε μία χρήστης. Άλλοι μίλησαν για «πρακτική φάρσα» ή για κάποιον που ίσως αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες — αν και οι περισσότεροι θεώρησαν αυτό το ενδεχόμενο λιγότερο πιθανό, δεδομένου ότι το επιτρεπόμενο ποσό ήταν μόλις μερικά ευρώ.

Η γυναίκα πάντως ανέφερε στη συνέχεια ότι δεν άφησε το θέμα να περάσει απαρατήρητο. «Η διοίκηση το έμαθε και είναι εξίσου αηδιασμένη. Θα προτιμούσα πραγματικά μια απλή σοκολάτα του σούπερ μάρκετ από αυτό που έλαβα», είπε σε επόμενη ανάρτησή της.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση για τα όρια του Secret Santa, αλλά και για το πώς ακόμη και μια κατά τα άλλα αθώα χριστουγεννιάτικη παράδοση μπορεί να δημιουργήσει αμήχανες —και ενίοτε προσβλητικές— στιγμές στον χώρο εργασίας.

