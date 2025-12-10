Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί για «προδοσία» τα ΜΜΕ που διερωτώνται για την υγεία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του και τη ζωτικότητά του ισοδυναμούν με «στάση, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας σήμερα τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χθες το βράδυ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα πολύ εκτενές μήνυμα, με το οποίο επιτίθετο εναντίον της μεγάλης νεοϋορκέζικης εφημερίδας και άλλων ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του επιβραδύνθηκαν.

«Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ»

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στάση, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ.

«Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε επίσης, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.

«Ίδιο ενδιαφέρον»

«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου της εφημερίδας, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να καταφέρεται κατά του προκατόχου του και Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο υποστήριζε πως πάσχει από άνοια.

Ακόμα και σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο «κοιμισμένο» σε μια ομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας.

«Όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω, όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος», έγραψε επίσης στο Truth Social.

