Αγωνία για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία: Το τελεσίγραφο Τραμπ, οι όροι του Πούτιν και η στάση Ζελένσκι

Financial Times και Axios αποκαλύπτουν την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Ουάσινγκτον στον Ζελένσκι, να αποδεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο μέχρι τα Χριστούγεννα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος για εκλογές, ζητώντας από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους, εν μέσω πολέμου.

Έτοιμος για εκλογές δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος αν οι σύμμαχοι εγγυηθούν την ασφάλεια τους, εμφανώς ενοχλημένος από τα σχόλια του Τραμπ, ο οποίος τον πιέζει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις.

Ο Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τη μη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων.

«Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μην διεξαχθούν εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει αυτή την επιλογή και ίσως ο Ζελένσκι να κερδίσει», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι ζήτημα του λαού της Ουκρανίας και όχι των λαών άλλων χωρών, με κάθε σεβασμό προς τους εταίρους μας.

Θα το πω ειλικρινά… Είμαι έτοιμος για τις εκλογές», απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να ζητήσει από τη Βουλή να προετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την διεξαγωγή εκλογών ενόσω ο στρατιωτικός νόμος παραμένει σε ισχύ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα τους Financial Times την Τρίτη, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

«Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση.

Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει.

«Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Τραμπ: Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι – Ο Ζελένσκι πρέπει να συνέλθει

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας ότι «μιλούν υπερβολικά πολύ» και ότι δεν «παραδίδουν» αυτά που χρειάζεται η εμπόλεμη χώρα.

Ο Τραμπ έχει πρωτοστατήσει στη νέα διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης, καταρτίζοντας ένα ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο ούτε ο Ζελένσκι ούτε η Ρωσία έχουν αποδεχθεί στην τρέχουσα μορφή του.

Η πρόταση έχει προσκρούσει σε απαιτήσεις δύσκολο να συμφιλιωθούν, ειδικά όσον αφορά το αν το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και πώς μπορεί να διασφαλιστεί από οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα της Μόσχας.

Όταν ρωτήθηκε ποια πλευρά πιστεύει ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση, ο Τραμπ είπε: «Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Είναι η Ρωσία. Είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα».

Παράλληλα, σχετικά με την πιθανότητα εκλογών στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε «νομίζω είναι ώρα η Ουκρανία να διεξάγει εκλογές. Τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Ναι, νομίζω ότι είναι καιρός. Είναι μια σημαντική στιγμή για εκλογές. Χρησιμοποιούν τον πόλεμο ως δικαιολογία για να μην κάνουν εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει αυτές τις εκλογές. Και ίσως ο Ζελένσκι να κερδίσει. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Αλλά έχουν πολύ καιρό να κάνουν εκλογές. Μιλάμε για δημοκρατία, αλλά κάποια στιγμή δεν είναι πια δημοκρατία».

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι μισούν πραγματικά ο ένας τον άλλον

Μάλιστα, δε δίστασε να μιλήσει για πραγματικό μίσος ανάμεσα σε Ζελένσκι και Πούτιν. Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ υπογράμμισε:

«Οι δυο τους πραγματικά μισούν ο ένας τον άλλον. Και μέρος του προβλήματος είναι ότι πραγματικά μισούν βαθιά ο ένας τον άλλον, ξέρετε. Και αυτό τους κάνει πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Είναι δυσκολότερο απ’ ό,τι στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους, και αυτός θα ήταν ο ένατος. Αυτός θα ήταν, όπως έχω πει, ο πιο εύκολος – ή ένας από τους πιο εύκολους. Δηλαδή, έχω επιλύσει μια σύγκρουση που διήρκεσε 36 χρόνια», σχολίασε.

Έφερα ειρήνη ανάμεσα στο Πακιστάν και την Ινδία. Έλυσα τόσες πολλές συγκρούσεις. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Και το καταφέρνω αρκετά συστηματικά, αρκετά εύκολα. Δεν μου είναι δύσκολο. Αυτό είναι που κάνω. Κλείνω συμφωνίες. Αυτή εδώ είναι δύσκολη. Ένας από τους λόγους είναι το τεράστιο μέγεθος του μίσους ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι», πρόσθεσε.

Ανυποχώρητος για το εδαφικό ο Πούτιν

Από την πλευρά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει ανυποχώρητος στο εδαφικό, ιδίως για το Ντομπάς, ξεκαθαρίζοντας ότι «Το Ντομπάς είναι σημαντική περιοχή, ιστορικά δική μας περιοχή, ξεκάθαρα».

Ταυτόχρονα ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι «η Ρωσία δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε το Ντομπάς να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της».

Εντωμεταξύ ο Ρώσος υπουργός εξωτερικών επισημαίνει πως ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο μοναδικός δυτικός ηγέτης που κατανοεί τις απόψεις της Μόσχας.

«Οι προτάσεις που, ελπίζω να μην αποκαλύπτω κάποιο μεγάλο μυστικό, έφερε ο Στίβεν Γουίτκοφ (…) αναφέρουν συγκεκριμένα την ανάγκη να διασφαλιστούν στην Ουκρανία, ή σε ό,τι απομένει από την Ουκρανία, τα δικαιώματα των εθνοτικών μειονοτήτων», τόνισε Σεργκέι Λαβρόφ.

Κατά το Κρεμλίνο οι απόψεις του Αμερικανού Πρόεδρου για το εδαφικό και την στάση που πρέπει να κρατήσει το ΝΑΤΟ, ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις της Ρωσίας.

Πηγή: ertnews.gr