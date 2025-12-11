ΗΠΑ και Ιαπωνία απαντούν με επίδειξη ισχύος σε Ρωσία και Κίνα πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, κι ιαπωνικά καταδιωκτικά πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε σήμερα το Τόκιο, επίδειξη ισχύος που ακολουθεί τα αεροναυτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Κίνας τις τελευταίες ημέρες στους αιθέρες και στα ύδατα γύρω από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ «επαναβεβαίωσαν τη σθεναρή αποφασιστικότητά τους να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή προσπάθεια αλλαγής του status quo διά της βίας κι επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα» των ενόπλων δυνάμεών τους με την άσκηση, αναφέρει δελτίο Τύπου του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Δυο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν σε σχηματισμό με έξι ιαπωνικά μαχητικά χθες, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η κίνηση ακολούθησε την κοινή πτήση κινεζικών και ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στον δυτικό Ειρηνικό προχθές και τα χωριστά αεροναυτικά γυμνάσια της Κίνας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν καταδιωκτικά εσπευσμένα και κατήγγειλαν πως κινεζικά τα «φώτισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης πως απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά όταν κινεζικά και ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στην ζώνη αντιαεροπορικής άμυνας της προχθές Τρίτη.

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή καταγράφεται με φόντο διένεξη που πυροδότησε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, αφήνοντας να εννοηθεί πως η χώρα της θα επενέβαινε αν η Ταϊβάν δεχόταν επίθεση από την Κίνα.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της κι ουδέποτε έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Η νήσος απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από την ιαπωνική επικράτεια και περιβάλλεται από θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας για το Τόκιο.

