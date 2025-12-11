Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες – Έρχονται τοπικές βροχές, χαλάζι και παγετός

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

ΗΠΑ και Ιαπωνία απαντούν με επίδειξη ισχύος σε Ρωσία και Κίνα πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία πραγματοποίησαν κοινή πτήση στρατηγικών βομβαρδιστικών και μαχητικών ως επίδειξη ισχύος απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα, σε μια περίοδο κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, κι ιαπωνικά καταδιωκτικά πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε σήμερα το Τόκιο, επίδειξη ισχύος που ακολουθεί τα αεροναυτικά γυμνάσια της Ρωσίας και της Κίνας τις τελευταίες ημέρες στους αιθέρες και στα ύδατα γύρω από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ «επαναβεβαίωσαν τη σθεναρή αποφασιστικότητά τους να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή προσπάθεια αλλαγής του status quo διά της βίας κι επιβεβαίωσαν την ετοιμότητα» των ενόπλων δυνάμεών τους με την άσκηση, αναφέρει δελτίο Τύπου του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Δυο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 πέταξαν σε σχηματισμό με έξι ιαπωνικά μαχητικά χθες, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η κίνηση ακολούθησε την κοινή πτήση κινεζικών και ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ανατολική Σινική Θάλασσα και στον δυτικό Ειρηνικό προχθές και τα χωριστά αεροναυτικά γυμνάσια της Κίνας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν καταδιωκτικά εσπευσμένα και κατήγγειλαν πως κινεζικά τα «φώτισαν» με τα ραντάρ ελέγχου πυρός τους.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης πως απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά όταν κινεζικά και ρωσικά αεροσκάφη εισήλθαν στην ζώνη αντιαεροπορικής άμυνας της προχθές Τρίτη.

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή καταγράφεται με φόντο διένεξη που πυροδότησε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, αφήνοντας να εννοηθεί πως η χώρα της θα επενέβαινε αν η Ταϊβάν δεχόταν επίθεση από την Κίνα.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της κι ουδέποτε έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την επανένωσή της με την ηπειρωτική χώρα. Η νήσος απέχει μόλις 100 χιλιόμετρα από την ιαπωνική επικράτεια και περιβάλλεται από θαλάσσιες οδούς ζωτικής σημασίας για το Τόκιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΗΠΑΚΙΝΑστρατιωτικές ασκήσειςΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑΙΑΠΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα