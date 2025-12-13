Ντόναλντ Τραμπ για Βενεζουέλα: «Τώρα αρχίζουμε τις επιθέσεις από την ξηρά»

Πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι χερσαίες επιθέσεις «θα αρχίσουν να συμβαίνουν».

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, με τον ίδιο να απαντά ότι «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε.

Το τελευταίο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων πληγμάτων, απειλώντας με άμεση δράση κατά των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Παράλληλα, ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν θα ήταν πολύ έξυπνο» να αποκαλύψει αυτή την πληροφορία.

«Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό. Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ», κατέληξε.

Πηγή: Lifo.gr