Η Χιλή επιλέγει την άκρα δεξιά: Νέος πρόεδρος ο Χοσέ Αντόνιο Καστ

Ο υπερσυντηρητικός Χοσέ Αντόνιο Καστ επικράτησε στον δεύτερο γύρο των εκλογών, σηματοδοτώντας την επιστροφή της άκρας δεξιάς στην προεδρία της Χιλής μετά από 35 χρόνια.

Ιστορικές στιγμές ζει η Χιλή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (λίγο μετά τα ξημερώματα ώρα Κύπρου) του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, με τον υποψήφιο της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ να αναδεικνύεται νέος πρόεδρος της χώρας. Ο Καστ, υπερσυντηρητικός πρώην κοινοβουλευτικός 59 ετών, επικράτησε της υποψήφιας συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου Γιανέτ Χάρα, η οποία αναγνώρισε την ήττα της και τηλεφώνησε στον εκλεγμένο πρόεδρο για να του ευχηθεί «επιτυχία για το καλό της Χιλής».

Καθολική επικράτηση της άκρας δεξιάς

Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο Καστ συγκεντρώνει ποσοστό 58,16% έναντι 41,84% της Χάρα, με το 93% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Η διαφορά αυτή καθιστά σαφές ότι η νίκη του υπερσυντηρητικού υποψηφίου είναι ευρεία. Οι υποστηρικτές του βγήκαν στους δρόμους των χιλιανών πόλεων, ανεμίζοντας σημαίες και πανηγυρίζοντας τη νίκη. Η εκλογή του σηματοδοτεί την πρώτη ανάληψη της προεδρίας από πολιτικό της άκρας δεξιάς στη Χιλή μετά τη λήξη της στρατιωτικής δικτατορίας του Πινοτσέτ πριν από 35 χρόνια.

Επινίκια μηνύματα και προοπτικές

Στην επινίκια ομιλία του στο Σαντιάγο, ο Καστ υποσχέθηκε να «αποκαταστήσει την τήρηση του νόμου» σε μια χώρα που, όπως τόνισε, βιώνει υψηλά επίπεδα ανασφάλειας. «Η Χιλή νίκησε (...) Η ελπίδα να ζούμε χωρίς φόβο νίκησε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα αναλάβει καθήκοντα τον Μάρτιο και θα είναι ο πιο δεξιός πρόεδρος της χώρας από το τέλος της δικτατορίας.

Προεκλογική κληρονομιά και αντίκτυπος

Η νίκη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία που η Χιλή αντιμετωπίζει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η επικράτηση της άκρας δεξιάς μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές στο εσωτερικό, αλλά και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας στη Λατινική Αμερική, ενώ εγείρει ερωτήματα για τις προσεχείς μεταρρυθμίσεις και τη διαχείριση της κοινωνικής ανασφάλειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και segundavotacion.servel.cl (επίσημη ιστοσελίδα καταμέτρησης ψήφων του κράτους της Χιλής)

