Ισπανία: Επέβαλε πρόστιμο 64 εκατ. ευρώ στην Airbnb - Ο λόγος

Την επιβολή προστίμου 64 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb αποφάσισε η Ισπανία.

Ο λόγος της επιβολής του προστίμου στην Airbnb είναι η δημοσίευση αγγελιών για απαγορευμένες κατοικίες, μία παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή» την ώρα που η Ισπανία περνά στεγαστική κρίση.

Η Airbnb οφείλει να καταβάλει το πρόστιμο των 64.055.311 ευρώ το οποίο είναι «οριστικό», διευκρινίζει σε ανακοίνωση το υπουργείο Κατανάλωσης, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει στο εξής «να διορθώσει τις διαπιστωθείσες παραλείψεις απαλείφοντας τα παράνομα περιεχόμενα».

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κατανάλωσης Πάβλο Μπουστιντούι.

«Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων».

Το πρόβλημα με τα Airbnb στην Ισπανία

Στην Ισπανία, οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας προκαλούν αντιδράσεις, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις όπου πολλοί κάτοικοι τους καταλογίζουν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων.

Η Ισπανία υποδέχθηκε 94 εκατ. επισκέπτες, το 2024, αριθμό ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί το 2025.

Αλλά αν ο τουρισμός είναι ο κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν τη ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα.

Απέναντι στις αντιδράσεις, οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει τους τελευταίους μήνες μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου τις 10.000 τουριστικά καταλύματα οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο 2028.

Πηγή: lifo.gr