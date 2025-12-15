Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη

Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ, γιος του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, καθώς φαίνεται να είναι ο βασικός δράστης πίσω από την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος και δημοσιεύματα να κατονομάζουν τον γιο τους ως πιθανό δράστη.

Το διάσημο ζευγάρι εντόπισε νεκρό η κόρη της οικογένειας η οποία ενημέρωσε και την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα θύματα έφεραν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Η ιστοσελίδα People αναφέρει πως ο γιος του ζευγαριού ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια, καθώς είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

cnn.gr