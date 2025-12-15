Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα θύματα έφεραν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Συνελήφθη ο Νικ Ράινερ, γιος του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, καθώς φαίνεται να είναι ο βασικός δράστης πίσω από την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες του εγκλήματος και δημοσιεύματα να κατονομάζουν τον γιο τους ως πιθανό δράστη.

Το διάσημο ζευγάρι εντόπισε νεκρό η κόρη της οικογένειας η οποία ενημέρωσε και την αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τα θύματα έφεραν σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Η ιστοσελίδα People αναφέρει πως ο γιος του ζευγαριού ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άστεγος για χρόνια, καθώς είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

cnn.gr

Tags

hollywoodhollywood news

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα