Σοκ στο Χόλιγουντ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του -Τους δολοφόνησε ο γιος τους

Όπως μεταδίδει το περιοδικό PEOPLE, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, φερόμενος δράστης είναι ο γιος τους, Νικ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), οι αρχές κλήθηκαν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου περίπου στις 15:30 για παροχή ιατρικής βοήθειας σε οικία. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών χωρίς τις αισθήσεις τους. Πηγές επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του, Μισέλ.

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου, με καριέρα που περιλαμβάνει μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Από το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το This Is Spinal Tap (1984) μέχρι τα Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally… (1989), Misery (1990) και A Few Good Men (1992), άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία του θεάματος. Έγινε αρχικά γνωστός στο ευρύ κοινό ως ηθοποιός, μέσα από τον ρόλο του Μάικ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family.

Γεννημένος το 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ήταν γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Εστέλ Λεμπόστ. Με τη Μισέλ Σίνγκερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του When Harry Met Sally… και παντρεύτηκαν το 1989, αποκτώντας τρία παιδιά. Προηγουμένως, ο Ράινερ ήταν παντρεμένος με την αείμνηστη Πένι Μάρσαλ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2018.

Το παρελθόν του Νικ Ράινερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το παρελθόν του γιου τους, Νικ Ράινερ. Σε συνέντευξή του στο PEOPLE το 2016, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά, η οποία ξεκίνησε από την εφηβεία και τον οδήγησε ακόμη και σε περιόδους που ήταν άστεγος. Όπως είχε αναφέρει, οι εμπειρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ημι-αυτοβιογραφική ταινία Being Charlie, την οποία συνυπέγραψε.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα ή κατηγορίες. Οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας βασίζονται σε πηγές και όχι σε επίσημες ανακοινώσεις των διωκτικών αρχών, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση.

