«Πρόοδο» στο σχέδιο Τραμπ για Γάζα βλέπει ο Γουίτκοφ - Συνεχίζεται η βία στη Δυτική Όχθη

Η δεύτερη φάση, για την οποία θα συνεχιστούν διαβουλεύσεις τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

«Πρόοδο» στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας διαπίστωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, μετά από συνομιλίες με αντιπροσωπείες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον κ. Γουίτκοφ, κατά την πρώτη φάση του σχεδίου επιτεύχθηκε διεύρυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, επιστροφή λειψάνων ομήρων, απόσυρση δυνάμεων από ορισμένους τομείς και μείωση των εχθροπραξιών. Οι τέσσερις μεσολαβήτριες χώρες κάλεσαν Ισραήλ και Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Παράλληλα, η βία συνεχίζεται αμείωτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το βράδυ του Σαββάτου, δύο Παλαιστίνιοι – ένας έφηβος 16 ετών στην Καμπατία και ένας 22χρονος στη Σιλάτ αλ Χαρίτια – σκοτώθηκαν από σφαίρες του ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι δύο άνδρες είχαν εκσφενδονίσει τούβλο και εκρηκτικό μηχανισμό αντίστοιχα εναντίον στρατιωτών.

Από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη, ενώ στη Γάζα τουλάχιστον 401 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa

