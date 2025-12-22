Τραμπ: Καρατομεί δεκάδες πρέσβεις και διπλωμάτες – Σε ποιες χώρες

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί σχεδόν 30 διπλωμάτες από θέσεις πρεσβευτών και άλλες ανώτερες θέσεις σε πρεσβείες, καθώς προχωρά στην αναδιάρθρωση της διπλωματικής στάσης των ΗΠΑ στο εξωτερικό με προσωπικό που θεωρείται ότι υποστηρίζει πλήρως τις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο δόγμα «America First».

Οι επικεφαλής αποστολών σε τουλάχιστον 29 χώρες ενημερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι η θητεία τους θα λήξει τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press.

Όλοι τους είχαν αναλάβει τις θέσεις τους στην κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά είχαν επιβιώσει από μια αρχική εκκαθάριση τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Αυτό άλλαξε την Τετάρτη, όταν άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον σχετικά με την επικείμενη αποχώρησή τους.

Οι πρέσβεις υπηρετούν κατά την κρίση του προέδρου, αν και συνήθως παραμένουν στις θέσεις τους για τρία έως τέσσερα χρόνια. Όσοι επηρεάζονται από την ανακατάταξη δεν χάνουν τις θέσεις τους στην υπηρεσία, αλλά θα επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον για άλλες αποστολές, εάν επιθυμούν να τις αναλάβουν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένους αριθμούς ή πρεσβευτές που επηρεάζονται από την απόφαση, αλλά υπερασπίστηκε τις αλλαγές, χαρακτηρίζοντάς τις «μια τυπική διαδικασία σε κάθε κυβέρνηση». Σημείωσε ότι οι πρεσβευτές είναι «εκπρόσωποι προσωπικά του προέδρου και είναι δικαίωμα του προέδρου να διασφαλίζει ότι διαθέτει άτομα σε αυτές τις χώρες που προωθούν την ατζέντα America First».

Από ποιες χώρες απομακρύνονται οι πρέσβεις

Οι χώρες από τις οποίες απομακρύνονται πρεσβευτές είναι οι εξής: Μπουρουντί, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκαμπόν, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σομαλία Ουγκάντα, Φίτζι, Λάος, Νήσοι Μάρσαλ, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες και Βιετνάμ, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλγερία, Αίγυπτος, Νεπάλ, Σρι Λάνκα, Γουατεμάλα και Σουρινάμ.

Το Politico ήταν το πρώτο που ανέφερε τις ανακλήσεις των πρεσβευτών, οι οποίες προκάλεσαν ανησυχία σε ορισμένους βουλευτές και στο συνδικάτο που εκπροσωπεί τους Αμερικανούς διπλωμάτες.

Πηγή: in.gr