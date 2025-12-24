Ποιος ήταν ο λίβυος αντιστράτηγος αλ Χαντάντ που επέβαινε στο τζετ που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα

Μεταξύ των επιβαινόντων στο ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Χθες Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ

Ο αντιστρατηγός Αλ Χαντάντ υπήρξε μία από τις πλέον κεντρικές μορφές της στρατιωτικής ηγεσίας της Λιβύης. Γεννημένος το 1967 στη Μισράτα, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Λιβύης το 1987 και συμμετείχε ενεργά στον εμφύλιο πόλεμο του 2011.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εντάχθηκε στις επαναστατικές δυνάμεις που πολέμησαν κατά του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, γεγονός που εδραίωσε τη φήμη του ως σημαντικού στρατιωτικού ηγέτη στη μεταπολεμική Λιβύη.

Μετά την πτώση του Καντάφι, ο Αλ Χαντάντ ανέλαβε καίριους ρόλους στον λιβυκό στρατό. Το 2021 διορίστηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Στρατού, ηγούμενος των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και επανένωσης των ενόπλων δυνάμεων υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU).

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση της στρατιωτικής ισχύος και στην ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πρωτοβουλίες του είχαν στόχο τη σταθεροποίηση της χώρας και τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της.

Σύμφωνα με λιβυκά μέσα ενημέρωσης, η στρατηγική του για την ενσωμάτωση των πολιτοφυλακών και τη δημιουργία ενιαίας στρατιωτικής δομής θεωρήθηκε καθοριστική για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας στη Λιβύη. Παράλληλα, συνέβαλε στην ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης για την περιφερειακή ασφάλεια.

