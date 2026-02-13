Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Είναι πάρα πολύ καλά, ήθελε να πάει να τραγουδήσει, είπε ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη πριν το χειρουργείο

Ο τραγουδιστής θα χειρουργηθεί έπειτα από τυχαίο εύρημα χολολιθίασης

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο γιατρός που τον παρακολουθεί. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με συμπτώματα πυρετού και κοιλιακού άλγους, ενώ το Σάββατο 14 Φεβρουάριου θα χειρουργηθεί, αφού εντοπίστηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Ο Χρήστος Ζαφειρίου εξήγησε ότι η ψυχολογική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολύ καλή. Όπως είπε μάλιστα, ο τραγουδιστής ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται φέτος, με το ιατρικό προσωπικό να απορρίπτει κατηγορηματικά το αίτημά του.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο γιατρός που παρακολουθεί τον τραγουδιστή ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση”.Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθίασης, τις πέτρες στη χολή. Και αφαιρείται όλη η χοληδόχος κύστη και αφαιρείται λαπαροσκοπικά. Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα. Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε, του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει».

