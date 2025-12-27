Πυρετώδεις διαβουλεύσεις Ζελένσκι και Ευρωπαίων πριν το ταξίδι στις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, το Σάββατο (27/12) ανέφερε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα συμμετάσχει στις επαφές.

Η βιντεοκλήση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό διευκρινίστηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί πριν από τη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στις ΗΠΑ και αποκτά ιδιαίτερη αξία καθώς κανείς Ευρωπαίος δεν θα είναι παρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παράλληλα δεν απέκλεισε να έχει τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ως γνωστόν ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι στη Φλόριντα αργά το βράδυ της Κυριακής (28/12) σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα στο θέρετρο Μαρ Α Λάγκο.

Οι στόχοι του Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συζητήσει εδαφικά ζητήματα, το κύριο εμπόδιο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή.

Ανακοινώνοντας τη συνάντηση, ο Ζελένσκι λέει ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», καθώς η Ουάσινγκτον προωθεί τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πλήρους πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια συμφωνία εγγύησης ασφάλειας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι «σχεδόν έτοιμη» και το προσχέδιο του 20 σημείων έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε συνομιλία στο WhatsApp.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν μια 15ετή συμφωνία για εγγυήσεις ασφάλειας που θα μπορούσε να ανανεωθεί και το Κίεβο ήθελε μια μεγαλύτερη διάρκεια.

Επιφυλακτική για τις αποτυχημένες εγγυήσεις από συμμάχους στο παρελθόν, η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές και νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ έχει ως στόχο να «βελτιστοποιήσει τα πράγματα» στα προσχέδια και να συζητήσει πιθανές συμφωνίες για την οικονομία της Ουκρανίας.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», αντέτεινε ο Τραμπ σε συνέντευξή του. «Οπότε θα δούμε τι έχει», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι πιστεύει ότι η συνάντηση θα πήγαινε καλά και ότι αναμένει να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν «σύντομα».

Πηγή: cnn.gr