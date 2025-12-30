Το Κρεμλίνο απειλεί για την «επίθεση στην κατοικία Πούτιν»: «Ο στρατός μας ξέρει πως να αντιδράσει»

Απειλές κατά του Κιέβου εξαπέλυσε η Μόσχα μετά τη φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν με δεκάδες ουκρανικά drones.

«Ο στρατός μας ξέρει πως και πότε να αντιδράσει» ήταν η αντίδραση του Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις» υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Ερωτηθείς που βρισκόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας τη στιγμή της φερόμενης επίθεσης, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς δημοσιοποίηση», ενώ για το αν θα παρουσιαστούν αποδείξεις, δήλωσε πως «αυτή είναι μια απόφαση για τον στρατό μας».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας» σημείωσε.

