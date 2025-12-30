Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μεγάλη αύξηση αμυντικών εξαγωγών από τη Γερμανία στην Τουρκία

Για την Τουρκία είναι το υψηλότερο μέγεθος αγορών από το 1999.

Το 2025 οι συνολικές εξαγωγές αμυντικών συστημάτων από τη Γερμανία μειώθηκαν, αλλά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, η Τουρκία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξαγωγών αυτών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (DPA).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σε ερώτηση που έκανε στο Κοινοβούλιο το κόμμα της Αριστεράς, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, απάντησε ότι συνολικά το 2025 η Γερμανία εξήγαγε 8,4 δις ευρώ αμυντικού υλικού, ενώ το 2024 το ποσό αυτή ήταν της τάξης των 13,3 δις.

Στην πρώτη θέση στις αγορές αμυντικού υλικού από τη Γερμανία βρίσκεται η Νορβηγία με 1,31 δις ευρώ. Στη δεύτερη θέση, η Τουρκία με 726 εκατ. και στην τρίτη η Ουκρανία.

Η εφημερίδα SZ επισημαίνει πως εδώ και χρόνια έχουν μειωθεί κατά πολύ οι εξαγωγές αμυντικού υλικού από τη Γερμανία στην Τουρκία, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της στη Συρία το 2026 και έφθασαν στο χαμηλότερο επίπεδο με μερικά εκατ. ευρω.

Όμως, η νέα γερμανική Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ενισχύσει τις εξαγωγές προς την Τουρκία, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

