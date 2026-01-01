Νέο ρεκόρ καταγράφηκε το 2025 με 356 εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η συντηρητική μοναρχία του Κόλπου εφαρμόζει τη θανατική ποινή με φρενήρεις ρυθμούς, κυρίως στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 2023, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 356 ανθρώπους το 2025, σύμφωνα με απολογισμό του AFP, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη χώρα.

Η συντηρητική μοναρχία του Κόλπου εφαρμόζει τη θανατική ποινή με φρενήρεις ρυθμούς, κυρίως στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 2023, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Με βάση τον απολογισμό που καταρτίστηκε από επίσημα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, 243 καταδικασμένοι για υποθέσεις που σχετίζονταν με τα ναρκωτικά εκτελέστηκαν το 2025.

Το 2024 η Σαουδική Αραβία είχε καταγράψει επίσης ρεκόρ εκτελέσεων, με συνολικά 338.

Οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ανθρώπων καταγγέλλουν ότι οι αρχές καταφεύγουν υπερβολικά στην εσχάτη των ποινών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται να παρουσιαστεί η χώρα ως ένα σύγχρονο κράτος που κάνει μεταρρυθμίσεις, όπως επιδιώκει ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με το Ριάντ, η θανατική ποινή είναι απαραίτητη για «τη διατήρηση της δημόσιας τάξης» και εφαρμόζεται μόνο «αν οι κατηγορούμενοι έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα».

Έπειτα από ένα μορατόριουμ περίπου τριών ετών στις εκτελέσεις καταδικασθέντων για υποθέσεις ναρκωτικών, οι σαουδαραβικές αρχές ξεκίνησαν και πάλι τις εκτελέσεις αυτές, κυρίως αλλοδαπών, ενώ παράλληλα επιδίδονται σε μια εκστρατεία καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Η αστυνομία έχει αυξήσει τους ελέγχους στα σύνορα, έχει συλλάβει δεκάδες ανθρώπους και κατασχέσει εκατομμύρια χάπια.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντική αγορά για το κάπταγκον, ένα ναρκωτικό που ανήκει στις αμφεταμίνες και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία καταγράφει από το 1990 τις εκτελέσεις στη Σαουδική Αραβία, το βασίλειο, που ακολουθεί μια αυστηρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου, εκτέλεσε το 2024 τους περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως μετά την Κίνα και το Ιράν.

ΑΠΕ -ΜΠΕ 

 

