Γάζα: Μετά από πίεση των ΗΠΑ, το Ισραήλ ετοιμάζεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα

Η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Αρχή (Kan) αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης (31/12) ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα τις επόμενες ημέρες, ανταποκρινόμενο στις πιέσεις των ΗΠΑ.

Η Kan εξήγησε ότι το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την επικείμενη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική κυβέρνηση άσκησε πιέσεις στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της συνάντησης Νετανιάχου–Τραμπ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, ζητώντας το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας και απαραίτητου εξοπλισμού.

Μια αμερικανική πηγή δήλωσε ότιαναμένει η ανακοίνωση για το άνοιγμα του περάσματος να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, μετά την επιστροφή του Νετανιάχου στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα και συζήτησαν τα βήματα για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου και τη μετάβαση στη δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη δημιουργία τεχνοκρατικής κυβέρνησης για τη διαχείριση της Γάζας, την ανάπτυξη δύναμης σταθεροποίησης και τη σύσταση συμβουλίου ειρήνης υπό την επίβλεψη του Τραμπ.

Το πέρασμα της Ράφα αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία σύνδεσης της Γάζας με τον έξω κόσμο και το άνοιγμά του θεωρείται κρίσιμο, λόγω της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα προβλέπει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση βοήθειας και ασθενών.

Μετά την κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφερθεί στο ενδεχόμενο ανοίγματος του περάσματος, αλλά το Τελ Αβίβ στη συνέχεια υπαναχώρησε.

Μετάφραση: Ουαλίντ Ελίας

Πηγή: ertnews.gr