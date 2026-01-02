Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι απέτρεψαν επίθεση εμπνευσμένη από τον ISIS την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ, στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

To Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε ένα σχέδιο που είχε εκπονήσει ένας άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα να διαπράξει μια επίθεση, εμπνεόμενος από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, και προέβλεπε τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Στάρντιβαντ δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

