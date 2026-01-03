Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα τέσσερα θύματα – Μόλις 16 ετών οι δυο εξ αυτών

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τα σπινθηροβόλα κεριά σε φιάλες σαμπάνιας είναι η πιθανότερη αιτία της τραγωδίας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο σε 40 άτομα και 119 τραυματισμούς.

Οι αρχές της Ελβετίας ανακοίνωσαν ότι οι πρώτοι τέσσερις θάνατοι από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την πρωτοχρονιά είναι δύο Ελβετίδες, ηλικίας 21 και 16 ετών, και δύο Ελβετοί, 18 και 16 ετών.

Οι οικογένειες των συνολικά 40 θυμάτων ζουν στιγμές αγωνίας, καθώς δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία τις τελευταίες ημέρες.

«Ζω έναν εφιάλτη. Είτε θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο, είτε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι φρικτό», δήλωσε η Laetitia Brodard-Sitre στην ελβετική εφημερίδα Le Temps, καθώς ψάχνει εναγωνίως τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, στα νοσοκομεία.

Ο παππούς της 22χρονης Emilie Pralong εξέφρασε την ελπίδα ότι η εγγονή του βρίσκεται σε νοσοκομείο, χωρίς τραυματισμούς: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα», είπε στο BFMTV, προσθέτοντας πως αυτή η ελπίδα βοηθάει να αντέξει κανείς τη δυσκολία.

Το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς, όπως έχει αναφερθεί, ήταν ο Emanuele Galeppini, ένας έφηβος Ιταλός γκολφερ. Ο θάνατός του δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί από τις ελβετικές αρχές, αλλά η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ επιβεβαίωσε ότι ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τα σπινθηροβόλα κεριά σε φιάλες σαμπάνιας είναι η πιθανότερη αιτία της τραγωδίας, η οποία προκάλεσε επίσης 119 τραυματισμούς.

Πηγή: ertnews.gr

