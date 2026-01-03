«Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα, επιστρέφουμε στο δόγμα Μονρόε, να ανησυχούν και στην Κούβα»: Όσα είπε ο Τραμπ στο διάγγελμα για σύλληψη Μαδούρο

«Ο δικτάτορας και εγκληματίας Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί ως επικεφαλής ενός πολύ επικίνδυνου καρτέλ ναρκωτικών», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπως διαμορφώνεται μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

«Μετά από εντολή μου σήμερα το πρωί έγινε μία εντυπωσιακή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Μία επιχείρηση που όμοιά της ο κόσμος δεν έχει δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος ο δικτάτορας Νίκολας Μαδούρο που θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο κ. Τραμπ.

«Στην καρδιά της νύχτας και με εξουδετερωμένες πλήρως τις άμυνες της Βενεζουέλας συλλάβαμε τον Μαδούρο στο σημείο στο οποίο διέμενε μαζί με την σύζυγό του. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία κατά των Αμερικανών πολιτών», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακολούθως είπε ότι «οι δυνάμεις της Βενεζουέλας αν και μας ανέμεναν δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό. Κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων μας δεν έχει σκοτωθεί και κανένα από τα μαχητικά και τα ελικόπτερά μας δεν έχει υποστεί το παραμικρό. Σήμερα αποκαθίσταται η εικόνα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν».

Συνεχίζοντας είπε ότι «θα τρέξουμε τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα μέχρι να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Δεν θα ρισκάρουμε το παραμικρό. Θέλουμε ειρήνη και δικαιοσύνη για τους πολίτες της χώρας και θέλουμε να επιστρέψουν ελεύθεροι στην χώρα τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί το κενό Μαδούρο. Θα μείνουμε στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να λάβει χώρα κανονική - δημοκρατική διαδοχή. Οι εταιρείες πετρελαίου των ΗΠΑ επιστρέφουν άμεσα με δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Η νέα συνεργασία ΗΠΑ - Βενεζουέλας θα κάνει τους πολίτες της χώρας πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς».

Τόνισε δε ότι «είμαστε απόλυτα έτοιμοι για δεύτερο κύμα επίθεσης εάν απαιτηθεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «ο δικτάτορας και εγκληματίας Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί ως επικεφαλής ενός πολύ επικίνδυνου καρτέλ ναρκωτικών», προσθέτοντας ότι «ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονται τώρα σε σκάφος το οποίο τελικά θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Οι συμμορίες που χρηματοδότησε επί χρόνια ο Μαδούρο έχουν σπείρει τρόμο και θάνατο στις ΗΠΑ».

«Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα μέχρι να πραγματοποιηθεί μια «κατάλληλη μετάβαση».

«Θα διοικούμε τη χώρα μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση», είπε.

«Δεν θέλουμε να εμπλακούμε με κάποιον άλλον που θα αναλάβει. Και έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε για πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

«Οπότε, θα διοικούμε τη χώρα μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, κατάλληλη και συνετή μετάβαση».

«Θα στείλουμε τις πολύ μεγάλες αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου μας, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να εισέλθουν, να ξοδέψουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επισκευάσουν τις σοβαρά κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν να αποφέρουν κέρδη για τη χώρα».

Η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας γίνεται και πάλι δικιά μας

Πρόσθεσε ότι «η πετρελαϊκή υποδομή της Βενεζουέλας, που φτιάχτηκε από εμάς ξαφνικά πέρασε σε ξένα χέρια». Σήμερα, συνέχισε, γίνεται και πάλι δικιά μας. Κάποιοι πολεμούσαν πολέμους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και στη γειτονιά μας, μας λήστευαν».

Ανέφερε επίσης ότι «επιστρέφουμε στο δόγμα Μονρόε ξανά, σχεδόν το είχαμε ξεχάσει. Τώρα θα το θυμηθούν όλοι. Κανένας δεν θα μας αμφισβητήσει ξανά στην ήπειρο και στο νότιο ημισφαίριο. Επιστρέφουμε δυναμικά στη δική μας περιοχή».

«Το μέλλον», είπε, «θα καθοριστεί από το πόσο καλά θα προστατεύσουμε την περιοχή μας αλλά και ολόκληρη την περιοχή από παρεμβολές. Αυτοί είναι οι κανόνες που διαχρονικά ρυθμίζουν την δυναμική των υπερδυνάμεων».

Προειδοποίηση Τραμπ σε αξιωματούχους της Βενεζουέλας

«Όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα της Βενεζουέλας πρέπει να καταλάβουν πως ότι συνέβη στον Μαδούρο μπορεί - και θα συμβεί - και στους ίδιους εάν επιμείνουν στον δικό του δρόμο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε εδώ τη συνέντευξη Τύπου του Τραμπ:

Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: Ο Τραμπ είναι «θανάσιμα» σοβαρός

Ακολούθως ανέβηκε στο βήμα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ανέφερε ότι «οι λέξεις ελάχιστα μπορούν να περιγράψουν τη χθεσινή επιχείρηση από τους καλύτερους πολεμιστές του κόσμου. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο και κανένας άλλος Πρόεδρος δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση».

«Ο Μαδούρο», πρόσθεσε, «είχε την ευκαιρία του όπως το Ιράν μέχρι που η ευκαιρία τελείωσε. Ο Τραμπ είναι θανάσιμα σοβαρός αναφορικά με τα ναρκωτικά αλλά και το πετρέλαιο που μας έχει κλαπεί. Αφορά το μέλλον και την ευημερία των Αμερικανών. Ο ορισμός του η Αμερική Πρώτη. Καλώς ήρθατε στο 2026».

Η επιχείρηση είχε το κωδικό όνομα «Absolute Resolve»

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Πολέμου ανέβηκε στο βήμα ο στρατηγός Νταν Κέιν ο οποίος εφάρμοσε και επέβλεψε τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Η επιχείρηση είχε το κωδικό όνομα "ακλόνητη αποφασιστικότητα" - Absolute Resolve», δήλωσε ο αμερικανός στρατηγός. Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «ξεκίνησε πριν από μήνες και βασίστηκε σε δεκαετίες εμπειρίας στην ενσωμάτωση σύνθετων αεροπορικών, επίγειων, διαστημικών και ναυτικών επιχειρήσεων». Η CIA, η NSA και η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος (NCA) συνεργάστηκαν για αυτή την «σχολαστικά σχεδιασμένη» επιχείρηση, σημείωσε. Εκατό πενήντα αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση. Μετά από μήνες προετοιμασίας και πληροφοριών από τις μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε όλα τα δεδομένα κινήσεων και της ζωής του, ακόμη και τα κατοικίδια του. Επί εβδομάδες λόγω καιρού οι δυνάμεις μας παρέμειναν σε επιφυλακή. Εχθές το βράδυ οι συνθήκες για κάποιες ώρες ήταν ιδανικές. 10:46 το βράδυ - ώρα ΗΠΑ δόθηκε το ΟΚ από τον Πρόεδρο. Το νεαρότερο μέλος της επιχείρησης ήταν 20 ετών και το γηραιότερο 49. F-22 και F-35 B1 ήταν κάποιοι από τους τύπους των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση».

Δεχθήκαμε πυρά και απαντήσαμε

Ο στρατηγός δήλωσε ότι «1:01 τα ξημερώματα (ώρα ΗΠΑ) - 2:01 (ώρα Βενεζουέλας) οι κομάντος των ΗΠΑ έφτασαν στο σπίτι του Μαδούρο. Δεχθήκαμε πυρά και απαντήσαμε. Ένα από τα ελικόπτερα μας χτυπήθηκε αλλά επέστρεψε χωρίς πρόβλημα. Στις 3:29 τα ξημερώματα ο Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονταν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή στις θέσεις τους γύρω από την Βενεζουέλα».

Αμερικανός ΥΠΕΞ: Δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες στον Μαδούρο

Ακολούθως ανέβηκε στο βήμα ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι «ο Μαδούρο είχε κλητευτεί από το 2020 δεν είναι ο νόμιμος Πρόεδρος της Βενεζουέλας και αυτό δεν το λέμε εμείς το είπε ακόμη και η κυβέρνηση Μπάιντεν. Ήταν φυγάς για την Αμερικανική Δικαιοσύνη με επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων. Το δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες και μας αγνόησε. Μας γέμισε ναρκωτικά μας πήρε το πετρέλαιο και πίστευε πως δεν θα απαντήσουμε».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι «δεν ενημερώσαμε το Κογκρέσο γιατί πρόκειται για μία επιχείρηση που έπρεπε να παραμείνει απόλυτα μυστική για όσο το δυνατόν περισσότερο από όσο το δυνατόν περισσότερους».

Τραμπ: «Δεν φοβόμαστε να βάλουμε στρατό στο έδαφος της Βενεζουέλας»

Στο βήμα επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ για να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Στο βήμα επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ για να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο οποίος ανέφερε ότι «θα "τρέξουμε" τη Βενεζουέλα με μία ειδική ομάδα και θα ξεκινήσουμε από τις εταιρείες πετρελαίου. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει να ρέει προς την σωστή πλευρά που είναι μία. Δεν φοβόμαστε να βάλουμε στρατό στο έδαφος της χώρας και εάν χρειαστεί θα το κάνουμε».

Ακολούθως είπε ότι «θα μπορούσαμε να σκοτώσουμε τον Μαδούρο αλλά ευτυχώς για αυτόν τον προλάβαμε πριν μπει στο καταφύγιό του», ωστόσο δεν έδωσε καμία απάντηση για το πότε θα φτάσει στη Νέα Υόρκη και πού θα κρατηθεί.

«Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας είχε ήδη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και φαίνεται διατεθειμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται», σημείωσε ο κ. Τραμπ.

Απειλές Τραμπ και προς την Κούβα

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «η Κούβα είναι ακόμη ένα μέρος στο οποίο θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες του», προσθέτοντας ότι «αν ήμουν μέλος της κυβέρνησης της Αβάνας θα ανησυχούσα».

Ο Μαδούρο μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη

Νωρίτερα ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικόλας Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρθηκαν σε πλοίο μετά τη σύλληψή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις και θα μεταφερθούν στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ ανέφερε πως κανένας Αμερικανός δεν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, σημειώνοντας πως τώρα οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει για την ηγεσία της Βενεζουέλας. Είπε πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας.

«Aπερίσκεπτη και παράνομη» η επέμβαση

Η συντακτική ομάδα των New York Times χαρακτηρίζει στο βασικό της κείμενο την αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα «απερίσκεπτη και παράνομη».

Διεθνείς αντιδράσεις μετά την επιθετική ενέργεια ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Η επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και η σύλληψη του Προέδρου της προκάλεσε σωρεία διεθνών αντιδράσεων καταδίκης.

OHE: Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο», δηλώνει ο Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι έντονα ανήσυχος από την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να τονίζει τη σημασία του πλήρους σεβασμού - από όλους - του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν τηρηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η Μόσχα διαψεύδει ότι η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, αλληλεγγύη από Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε «τη σθεναρή αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην ένοπλη επιθετικότητα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό ΥΠΕΞ.

«Οι δύο τάχθηκαν υπέρ της αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και της εξεύρεσης διεξόδου από την κατάσταση μέσω διαλόγου», τόνισε το υπουργείο. Παράλληλα η ρωσική διπλωματία διέψευσε ότι η Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία μιλώντας για «ψευδή» αναφορά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Λίγο νωρίτερα τέσσερις πηγές με γνώση των κινήσεων της Ροντρίγκες, δήλωσε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, έπειτα από αμερικανική επιδρομή στο Καράκας.

Η Βρετανία δεν είχε εμπλοκή στις επιθέσεις των ΗΠΑ είπε ο Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του δεν είχε εμπλοκή στις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι θέλει να μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να λάβει γνώση όλων γεγονότων του έχει συμβεί.

«Θέλω πρώτα να εξακριβώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με συμμάχους. Να είμαι απόλυτα σαφής ότι δεν είχαμε εμπλοκή... και πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τηρούμε το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Στάρμερ σε δήλωσή του προς βρετανικά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα.

Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δηλώνει το Πεκίνο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενέργεια που χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον μιας κυρίαρχης χώρας και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Προτρέπουμε τις ΗΠΑ να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν», δηλώνει ο Παρίσι

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο παραβιάζει την αρχή της μη καταφυγής στη βία, η οποία αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Η Γαλλία επαναλαμβάνει ότι καμία βιώσιμη πολιτική λύση δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν και ότι μόνο ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του», έγραψε ο Μπαρό στο X.

Η κυβέρνηση Μελόνι εξέδωσε ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα

Η ιταλική κυβέρνηση αναφέρθηκε, με γραπτή ανακοίνωσή της, στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην Βενεζουέλα. «Η Ιταλία στήριζε ανέκαθεν τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση στην χώρα, καταδικάζοντας τις πράξεις καταστολής του καθεστώτος του Μαδούρο, η αυτοδιακηρυγμένη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ από την Ιταλία και από τους κύριους διεθνείς εταίρους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Με συνενοχή με την στάση που τήρησε πάντα η Ιταλία, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, για να τεθεί τέλος στα απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θεωρεί συγχρόνως νόμιμη μια παρέμβαση αμυντικού χαρακτήρα, κατά υβριδικών επιθέσεων σε βάρος της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων που ευνοούν και τροφοδοτούν την διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επαφή με τον υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση, με αναφορά στην ιταλική κοινότητα που ζει στην Βενεζουέλα, η ασφάλεια της οποίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Αβάνα καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας

Η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να ζητά επειγόντως αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ανακοίνωσε σήμερα η κουβανική προεδρία.

Η Αβάνα κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας και δήλωσε ότι αυτό που χαρακτήρισε «ζώνη ειρήνης» δέχεται «βίαια επίθεση».

Το Μεξικό καταδικάζει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Καταδίκη από Βραζιλία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Βενεζουελανού ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στο X.

Ο Λούλα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε «ανθρωπιστική καταστροφή» και είχε προσφέρει η Βραζιλία να μεσολαβήσει στις διαφορές μεταξύ των χωρών.

Παραβίαση εθνικής κυριαρχίας, είπε το Ιράν

Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».

Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, λέει η ΕΕ

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «οποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.